Sénégal: FSF - Le recours de Mady Touré déclaré non recevable (Commission)

Dakar — La commission de recours en matière électorale de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) a déclaré non-recevable la demande en annulation de la procédure de vote et de dépouillement de l'assemblée générale élective du 2 août dernier, présentée par Mady Toure.

Mady Touré, président de Génération Foot et candidat à la présidence de la FSF a déposé la semaine dernière un recours pour demander l'annulation du scrutin et du procès-verbal de l'AG.

Il a également demandé des sanctions contre des membres de la Fédération sénégalaise soupçonnés de corruption et l'organisation d'une nouvelle élection, en produisant des enregistrements audio, vidéo et des actes extra-judiciaires.

Dans son procès-verbal numéro 17 rendu public ce vendredi, la commission de recours en matière électorale de la FSF déclare "irrecevable" ledit recours, pour défaut d'ouverture de la voie de recours ordinaire en appel, en application des articles 8, 12, 13, 15, 21 et 24 du code électoral de la fédération.

La commission électorale de la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait annoncé la semaine dernière avoir transmis aux autorités étatiques, le procès-verbal final de son assemblée générale élective.

Cette AG tenue le 2 août 2025, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio portait sur l'élection du président de la FSF et des 16 membres du comité exécutif.

Selon le communiqué, le quorum était atteint avec les 391 mandataires présents sur les 453 inscrits.

A l'issue du vote au premier tour du président de la FSF, Abdoulaye Fall avait obtenu 300 voix sur 509 suffrages valablement exprimés, Mady Touré 116 voix et Augustin Emmanuel Senghor 92 voix.

Au deuxième tour, sur 352 suffrages valablement exprimés, Abdoulaye Fall a obtenu 322 voix et Mady Touré 30.

Abdoulaye Fall a été élu président de la FSF pour un mandat de 4 ans.