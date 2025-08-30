Sénégal: Dahra - Des bénéficiaires du projet Agri-jeunes reçoivent 408 moutons pour leurs activités

29 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Des jeunes de Dahra bénéficiaires du projet Agri-jeunes ont reçu de ce programme 408 moutons et du matériel pour le déroulement de leurs activités, a-t-on appris vendredi de l'inspecteur départemental de l'élevage de Linguère, Sonar Ngom.

Cette initiative a été mise en oeuvre en collaboration avec l'ONG ADID, l'Association pour le développement intégré de Dahra, dirigée par Samba Mamadou Sow, a-t-il déclaré à des journalistes.

Sonar Ngom a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet Agri-jeunes.

"Après la première phase concernant 250 jeunes, nous recevons aujourd'hui un avenant de 100 autres jeunes enrôlés, soit au total 350 bénéficiaires à qui nous avons remis des sujets et du matériel conséquent", a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chacun des cent bénéficiaires a reçu six moutons ou cent poussins ainsi que du matériel comprenant des pelles, râteaux, abreuvoirs et mangeoires, selon l'inspecteur départemental de l'élevage.

Il a fait observer que certains jeunes "optent pour l'embouche ovine, d'autres pour l'aviculture et vont désormais débuter leur entreprise en élevage", avant de lancer un appel à la jeunesse, pour qu'elle "redouble d'efforts et croie à l'élevage qui constitue un facteur de développement dans le Djoloff".

L'adjoint au sous-préfet de Sagatta Djoloff, Amady Fall, a fait part de son sentiment de satisfaction relativement à cette initiative qui, selon lui, s'inscrit en droite ligne du programme de l'État du Sénégal en matière d'autosuffisance en moutons et de création d'emplois.

"Le projet Agri-jeunes et l'ADID accompagnent le programme de l'Etat du Sénégal en donnant un financement aux 100 jeunes bénéficiaires dont 85 pour l'embouche ovine et 15 pour l'aviculture", a détaillé M. Fall, en présidant la cérémonie.

Chaque bénéficiaire, a-t-il précisé, reçoit "six sujets de moutons ou 100 poussins pour démarrer son activité ainsi que du matériel composé, entre autres, de pelles, râteaux, abreuvoirs et mangeoires".

Il a salué l'engagement de l'ONG ADID, chargée d'assurer la formation des bénéficiaires et de mettre à leur disposition "les services techniques et d'appui nécessaires pour renforcer leurs capacités et garantir la pérennité de leurs activités d'élevage".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.