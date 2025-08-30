Sénégal: Dahra - Des bénéficiaires du projet Agri-jeunes reçoivent 408 moutons pour leurs activités

Linguère — Des jeunes de Dahra bénéficiaires du projet Agri-jeunes ont reçu de ce programme 408 moutons et du matériel pour le déroulement de leurs activités, a-t-on appris vendredi de l'inspecteur départemental de l'élevage de Linguère, Sonar Ngom.

Cette initiative a été mise en oeuvre en collaboration avec l'ONG ADID, l'Association pour le développement intégré de Dahra, dirigée par Samba Mamadou Sow, a-t-il déclaré à des journalistes.

Sonar Ngom a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet Agri-jeunes.

"Après la première phase concernant 250 jeunes, nous recevons aujourd'hui un avenant de 100 autres jeunes enrôlés, soit au total 350 bénéficiaires à qui nous avons remis des sujets et du matériel conséquent", a-t-il ajouté.

Chacun des cent bénéficiaires a reçu six moutons ou cent poussins ainsi que du matériel comprenant des pelles, râteaux, abreuvoirs et mangeoires, selon l'inspecteur départemental de l'élevage.

Il a fait observer que certains jeunes "optent pour l'embouche ovine, d'autres pour l'aviculture et vont désormais débuter leur entreprise en élevage", avant de lancer un appel à la jeunesse, pour qu'elle "redouble d'efforts et croie à l'élevage qui constitue un facteur de développement dans le Djoloff".

L'adjoint au sous-préfet de Sagatta Djoloff, Amady Fall, a fait part de son sentiment de satisfaction relativement à cette initiative qui, selon lui, s'inscrit en droite ligne du programme de l'État du Sénégal en matière d'autosuffisance en moutons et de création d'emplois.

"Le projet Agri-jeunes et l'ADID accompagnent le programme de l'Etat du Sénégal en donnant un financement aux 100 jeunes bénéficiaires dont 85 pour l'embouche ovine et 15 pour l'aviculture", a détaillé M. Fall, en présidant la cérémonie.

Chaque bénéficiaire, a-t-il précisé, reçoit "six sujets de moutons ou 100 poussins pour démarrer son activité ainsi que du matériel composé, entre autres, de pelles, râteaux, abreuvoirs et mangeoires".

Il a salué l'engagement de l'ONG ADID, chargée d'assurer la formation des bénéficiaires et de mettre à leur disposition "les services techniques et d'appui nécessaires pour renforcer leurs capacités et garantir la pérennité de leurs activités d'élevage".