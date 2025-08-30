Sénégal: Quarante jeunes de Diagane Barka initiés au leadership

Fatick — Quarante jeunes de la commune de Diagane Barka, dans le département de Foundiougne (centre), ont reçu vendredi leur attestation de fin de formation sur le leadership et le développement personnel, a appris l'APS.

Cette session de formation de deux jours est initiative de la mairie de Diagane Barka, mise en oeuvre en partenariat avec le conseil communal de la jeunesse,

Elle porte sur le leadership, le développement personnel et la prise de parole en public.

Les bénéficiaires sont des élèves, étudiants, agents municipaux, entrepreneurs agricoles, éleveurs, techniciens et volontaires.

"L'objectif était de renforcer leurs compétences afin de mieux les préparer à jouer un rôle actif dans le développement de leur localité", a expliqué le formateur, Babacar Senghor, professeur et expert en protection de l'enfance.

Le maire Mabousso Diallo, présidant la cérémonie de remise d'attestations aux participants, a félicité les bénéficiaires pour leur engagement.

Les adjoints au maire, les collaborateurs et les représentants de la jeunesse ont à leur tour salué l'initiative, soulignant son importance pour "la construction d'une jeunesse modèle, consciente et responsable."

Les bénéficiaires se sont réjouis de la pertinence de la formation qui, selon eux, contribuera à améliorer leur parcours personnel et professionnel.