Sénégal: Dakar-Bango - Le drapeau présenté à 1803 nouvelles recrues

Une cérémonie de présentation du drapeau à 1803 soldats de la deuxième fraction du contingent 2025 de l'armée sénégalaise s'est déroulée vendredi au 12e Bataillon d'instruction de Dakar-Bango, sous la présidence du colonel Alioune Samassa, commandant la zone militaire numéro 2, a constaté l'APS.

"Ils sont au nombre de 1803 dont 87 filles. Ils sont venus ici depuis quatre mois. Ils vont partir et d'autres jeunes vont bientôt arriver. Vous savez, le 12e Bataillon d'instruction, c'est un enchaînement d'activités", a déclaré le nouveau chef de corps du 12e Bataillon d'instruction, le lieutenant-colonel Mamadou Fall.

à travers cette cérémonie, "ces jeunes soldats ont signé un pacte avec la nation sénégalaise, c'est-à-dire de service le pays avec loyauté", a-t-il ajouté dans un entretien avec des journalistes, en marge de la cérémonie.

Le chef de corps du 12e Bataillon d'instruction également appelé "Bat 12" a signalé que ces soldats ont été déjà ventilés dans différentes unités de l'armée.

"Ici actuellement, c'est une Formation initiale du combattant [FIC] après une formation qu'ils ont eue dans la vie militaire. On les a affectés déjà dans les unités à savoir l'armée nationale, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale, et à partir de là-bas, ils feront une autre formation appelée la Formation de qualification d'armes [FQA]", a-t-il fait savoir.

Il a rappelé à ces soldats du contingent 2025/2, les valeurs cardinales qui guident le métier des armes, dont la discipline militaire qui est, selon lui, la force principale de l'armée.

Stéphanie Laurette Mendy, formée à la 3e compagnie d'instruction du 12e Bataillon, s'est dite heureuse d'être à ce stade, affirmant avoir toujours rêvé de service la nation à travers le métier des armes.

Soldat de 2e classe formé à la 2e compagnie d'instruction, Gabriel Diandy a, de son côté, fait part de son honneur d'arborer la tunique militaire.

Cette cérémonie a été notamment marquée par une revue de troupes, une allocution de présentation du drapeau, une prestation de serment suivie du chant du Bataillon, avant un tour d'honneur du drapeau devant les troupes mais aussi des démonstrations de combat corps-à-corps.