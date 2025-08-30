Tunisie: Le pays prend part officiellement à l'ouverture de l'Exposition Chine-pays arabes

La Tunisie a participé à l'ouverture du Salon Chine-Pays Arabes 2025, dont les festivités ont débuté hier, vendredi, à Yinchuan, une ville située dans le nord-ouest de la République populaire de Chine, à plus de 2 000 km de la capitale, Pékin.

La participation tunisienne s'est matérialisée par la présence officielle de responsables de l'ambassade de Tunisie à Pékin lors de l'inauguration du salon, qui a attiré l'attention d'environ 22 pays arabes et se poursuivra jusqu'au 31 août.

La présence officielle de la Tunisie à l'événement, par l'intermédiaire de sa mission diplomatique, intervient au moment où les perspectives de coopération entre la Tunisie et la Chine se renforcent. Les responsables chinois ont d'ailleurs réaffirmé leur soutien au partenariat et à la coopération économique avec les pays arabes, en particulier la Tunisie.

La Tunisie a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec la Chine populaire il y a plus de 60 ans, ce qui confirme l'existence de nouvelles opportunités et perspectives de coopération entre les deux parties.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de leurs discours d'ouverture, les responsables chinois ont souligné que leur pays est intéressé par l'importation d'huile d'olive, dont la Tunisie est l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux, pour répondre aux besoins du marché chinois.

Les responsables chinois ont également réitéré leur souhait de stimuler l'investissement dans les pays du monde arabe dans le cadre d'une démarche.