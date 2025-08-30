Tunisie: Augmentation de l'allocation financière pour les plus démunis - L'arrêté publié dans le journal officiel

Un arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et de la ministre des Finances a été publié ce vendredi au Journal officiel de la République tunisienne. Il concerne l'augmentation de l'aide financière accordée aux familles démunies.

Cette décision, qui modifie l'arrêté conjoint du 10 juillet 2024, stipule que « l'aide financière mensuelle accordée aux familles démunies, telle que définie par la législation en vigueur et fixée à 240 dinars à la date de publication de l'arrêté conjoint, est augmentée, sans toutefois dépasser le montant des transferts financiers mensuels accordés dans le cadre du programme de sécurité sociale, soit 260 dinars ».

Cet arrêté entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025.