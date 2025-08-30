Tunisie: Augmentation de l'allocation financière pour les plus démunis - L'arrêté publié dans le journal officiel

29 Août 2025
La Presse (Tunis)

Un arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et de la ministre des Finances a été publié ce vendredi au Journal officiel de la République tunisienne. Il concerne l'augmentation de l'aide financière accordée aux familles démunies.

Cette décision, qui modifie l'arrêté conjoint du 10 juillet 2024, stipule que « l'aide financière mensuelle accordée aux familles démunies, telle que définie par la législation en vigueur et fixée à 240 dinars à la date de publication de l'arrêté conjoint, est augmentée, sans toutefois dépasser le montant des transferts financiers mensuels accordés dans le cadre du programme de sécurité sociale, soit 260 dinars ».

Cet arrêté entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.