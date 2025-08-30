Tunisie: Les transporteurs de véhicules suspendent leurs services à partir du 1er septembre

29 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le groupement professionnel des sociétés de transport de véhicules, membre de l'organisation patronale « CONECT », a annoncé ce vendredi l'arrêt temporaire de ses activités à partir du 1er septembre 2025.

Cette décision fait suite au manquement de l'une des entreprises donneuses d'ordre à ses engagements financiers et au non-règlement de ses dettes accumulées.

Dans un communiqué, le syndicat a expliqué que cette situation a aggravé les difficultés financières des entreprises du secteur, ce qui a affecté leur fonctionnement normal et a sérieusement menacé la continuité des services essentiels et vitaux pour les citoyens dans les meilleures conditions possibles.

Le syndicat a affirmé que cette décision fait suite à une série de tentatives sérieuses de communication et de dialogue avec les parties concernées, dans le but de parvenir à des solutions à l'amiable qui préserveraient les intérêts de tous. Cependant, la persistance de la crise et l'absence de règlement effectif ont contraint les professionnels à prendre cette mesure pour défendre leurs droits et assurer la pérennité de leur activité.

