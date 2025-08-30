Tunisie: Six hôpitaux tunisiens obtiennent le statut de CHU pour certains de leurs départements médicaux

29 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), paru ce vendredi 29 août, contient six arrêtés conjoints, datés du 27 août 2025, signés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de la Santé. Ces arrêtés octroient le statut de service universitaire à plusieurs départements médicaux dans six hôpitaux régionaux.

Les services concernés sont les suivants :

Hôpital régional de Kébili : Service d'anesthésie et de réanimation.

Hôpital régional de Zaghouan : Service de gynécologie-obstétrique.

Hôpital régional de Menzel Temime : Service de médecine d'urgence.

Hôpital régional de Siliana : Service de pédiatrie.

Hôpital régional de Béja : Services d'ophtalmologie et de chirurgie digestive.

Hôpital régional du Kef : Services de chirurgie orthopédique et de gynécologie-obstétrique.

