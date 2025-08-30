Tunisie: Entrée sud de la capitale - Ouverture du tunnel qui relie les routes régionales 22 et 24

29 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Équipement a annoncé que dans le cadre des travaux d'extension de l'entrée sud de la capitale (lot n°2), le tunnel reliant la route régionale n°22 et la route régionale n°24, au niveau du quartier d'Ennour à El Kabaria, est désormais ouvert. Ce tunnel permet de rejoindre la direction de Béja et des quartiers ouest de Tunis.

L'ouverture a eu lieu ce vendredi 29 août 2025 en soirée (conformément au plan joint).

Le ministère appelle les usagers de la route à la prudence et au respect de la signalisation routière mise en place à cet effet.

