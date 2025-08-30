Congo-Kinshasa: A la veille de la rentrée scolaire, Daniel Bumba veut fluidifier la circulation et assainir l'environnement urbain

À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, prévue ce lundi 1er septembre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, intensifie ses efforts pour combattre les nuisances qui entravent le quotidien des Kinois. Lors d'une réunion tenue mercredi avec les bourgmestres et chefs de quartiers, il a abordé plusieurs problématiques majeures : insalubrité, nuisances sonores, insécurité, mais surtout embouteillages, qui risquent de perturber le retour des élèves en classe.

Conscient des difficultés de circulation dans la capitale, le gouverneur a mis l'accent sur la fluidité routière, particulièrement cruciale en période de rentrée scolaire.

« Quand les chantiers routiers seront achevés, il n'y aura plus de bouchons. En attendant, avec la rentrée scolaire, indiquez nous les voies de déviation puisqu'il y a des rues dans certains quartiers qui peuvent servir, mais où il ne manque que des dalles, et on peut s'en occuper rapidement », a-t-il déclaré.

Cette approche vise à désengorger les axes principaux en exploitant les voies secondaires souvent négligées. Le gouverneur appelle à une mobilisation rapide des services techniques pour rendre ces itinéraires praticables.

Daniel Bumba ne s'arrête pas à la circulation. Il plaide également pour un cadre scolaire sécurisé et propice à l'apprentissage :

« Il n'est pas bon qu'il y ait des marchés et des bars autour des écoles. Cela rend l'accès difficile pour les élèves et les empêche d'étudier ».

Des mesures sont envisagées pour relocaliser les marchés pirates et réduire les nuisances sonores autour des établissements scolaires.

Le gouverneur a demandé aux autorités locales d'identifier des sites où des hangars pourront être construits pour accueillir les vendeurs de rue, afin de libérer les trottoirs et les abords des écoles.

« Pour éviter que les gens vendent dans la rue, identifiez des sites que nous pourrons bétonner et construire des hangars pour eux », a-t-il insisté.

Le gouverneur a également donné des instructions fermes pour lutter contre l'insécurité et l'insalubrité.

Bandalungwa en action

Dans la commune de Bandalungwa, le bourgmestre Alphonse Ndofula affirme que des actions concrètes sont déjà en cours pour réduire les nuisances sonores et renforcer la sécurité, en prévision de la rentrée.