Congo-Kinshasa: L'ANEPAC appelle enseignants et élèves à la rentrée des classes ce 1er septembre

Tous les enseignants des écoles privées sont invités à reprendre les cours ce lundi 1er septembre, à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026.

L'Association syndicale nationale des enseignants des écoles privées agréées en RDC (ANEPAC) a lancé cet appel vendredi 29 août, au cours d'une déclaration faite à Kinshasa.

Le président national de cette structure, Jean Musa Kwete, a également invité les parents à envoyer leurs enfants à l'école dès ce lundi.

Une déclaration faite ensemble avec le point focal de l'ANEPAC pour la ville de Kinshasa :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous félicitons toutes les autorités de notre ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté pour leur ferme détermination à accompagner la vision du chef de l'État. Ainsi, l'ANEPAC soutient et respecte le calendrier scolaire 2025-2026, et invite tous les enseignants des écoles privées agréées, sur toute l'étendue du territoire national, à regagner le chemin de l'école dès ce lundi 1er septembre 2025 », a-t-il souligné.

Jean Musa Kwete a par ailleurs encouragé les promoteurs à ouvrir les portes des établissements scolaires afin d'accueillir les enfants.

Cet appel intervient au lendemain de la menace brandie par les enseignants des écoles publiques de certaines provinces éducationnelles, qui ont annoncé qu'ils ne reprendront pas les cours si leurs salaires ne sont pas payés.