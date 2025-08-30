Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Plus de 650 réfugiés rwandais rapatriés, Filippo Grandi salue un retour volontaire et encadré

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a confirmé ce vendredi 29 août le rapatriement de plus de 650 réfugiés rwandais depuis le Nord-Kivu vers leur pays d'origine. Cette annonce a été faite lors de sa visite dans la province.

Arrivé à Goma dans la matinée, Filippo Grandi s'est rendu à Kimoka, un village situé à environ 30 kilomètres de la ville, près de Sake, où il a rencontré des familles rwandaises ayant quitté les camps autour de Goma pour regagner leurs villages en février dernier. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de leurs conditions de vie après leur retour.

Filippo Grandi s'est réjoui de ce mouvement volontaire :

« S'il y a des Rwandais qui vivent au Congo et qui disent 'on veut rentrer chez nous', c'est leur décision. Ils peuvent nous demander les informations, on va les aider ».

Il a précisé que 533 personnes ont été rapatriées il y a quelques jours, suivies de 125 autres dans un second mouvement. Le Haut-Commissaire a également évoqué le cadre tripartite entre la RDC, le Rwanda et le HCR, qui permet d'organiser ces retours volontaires avec toutes les garanties nécessaires.

« On a suivi les personnes qui sont arrivées au Rwanda, elles sont déjà parties dans leurs communes, et c'est très positif », a-t-il affirmé.

Filippo Grandi a toutefois souligné que la stabilisation de l'Est de la RDC reste une condition essentielle pour encourager le retour des réfugiés congolais et des déplacés internes :

« Pour ceux qui doivent rentrer ici au Nord-Kivu ou au Sud-Kivu, il faut que la stabilisation avance pour que les gens soient encouragés à rentrer ».