Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Plus de 650 réfugiés rwandais rapatriés, Filippo Grandi salue un retour volontaire et encadré

30 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a confirmé ce vendredi 29 août le rapatriement de plus de 650 réfugiés rwandais depuis le Nord-Kivu vers leur pays d'origine. Cette annonce a été faite lors de sa visite dans la province.

Arrivé à Goma dans la matinée, Filippo Grandi s'est rendu à Kimoka, un village situé à environ 30 kilomètres de la ville, près de Sake, où il a rencontré des familles rwandaises ayant quitté les camps autour de Goma pour regagner leurs villages en février dernier. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de leurs conditions de vie après leur retour.

Filippo Grandi s'est réjoui de ce mouvement volontaire :

« S'il y a des Rwandais qui vivent au Congo et qui disent 'on veut rentrer chez nous', c'est leur décision. Ils peuvent nous demander les informations, on va les aider ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a précisé que 533 personnes ont été rapatriées il y a quelques jours, suivies de 125 autres dans un second mouvement. Le Haut-Commissaire a également évoqué le cadre tripartite entre la RDC, le Rwanda et le HCR, qui permet d'organiser ces retours volontaires avec toutes les garanties nécessaires.

« On a suivi les personnes qui sont arrivées au Rwanda, elles sont déjà parties dans leurs communes, et c'est très positif », a-t-il affirmé.

Filippo Grandi a toutefois souligné que la stabilisation de l'Est de la RDC reste une condition essentielle pour encourager le retour des réfugiés congolais et des déplacés internes :

« Pour ceux qui doivent rentrer ici au Nord-Kivu ou au Sud-Kivu, il faut que la stabilisation avance pour que les gens soient encouragés à rentrer ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.