Afrique: Finale CHAN 2024 - « Alefa Barea » face au Maroc !

Le grand jour est enfin arrivé. Ce soir à 18 heures, les Barea disputent leur toute première finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) face aux Lions de l'Atlas du Maroc, doubles champions en 2018 et 2020.

Tous les regards des Malgaches sont tournés vers ce duel historique, qui se tiendra au Centre sportif international Moi, à Nairobi, au Kenya. Pour leur deuxième participation au CHAN, les Barea ont réalisé un parcours exceptionnel. Après une troisième place en 2023, ils sont désormais assurés d'une médaille d'argent et rêvent d'un sacre continental ce soir.

Pourtant, cette finale s'annonce difficile pour les protégés du coach Rôrô. Les supporters kenyans, encore amers de leur élimination, soutiendront sans doute les Lions de l'Atlas dans leur jardin. Les Barea, eux, devront faire face, avec peu de spectateurs dans les tribunes. Mais sur l'île, la ferveur est totale. Des Fan Zones ont été installées partout, et les Malgaches manifesteront leur soutien à travers les écrans. La liesse populaire n'attend que la victoire.

Avec prudence et force mentale

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Trois joueurs sont forfaits pour cette rencontre, à savoir Fenohasina, Rado et Andy. Malgré cela, le coach reste confiant. « Vingt-neuf joueurs ont fait le déplacement au CHAN, tous capables et choisis pour leur mérite », a déclaré Rôrô, en reconnaissant que le Maroc est un adversaire de taille et que cette finale représente un grand défi.

« Oui, sur le papier, le Maroc est supérieur, avec une équipe qui a joué les demi-finales de la Coupe du monde et des infrastructures bien plus développées. Mais il n'y a pas de favori dans une finale. Madagascar a également franchi des étapes. On misera sur la prudence et la force mentale », a-t-il enchaîné. Pour lui, cette finale ne se joue plus, elle s'arrache. « Ce n'est pas facile, mais c'est dans la difficulté que naît la victoire », a-t-il affirmé avec émotion. Il se dit heureux d'avoir accompli la mission qui lui a été confiée, et promet que les Barea donneront le meilleur d'eux-mêmes.

Parcours incroyable

Les chances des poulains du coach Rôrô étaient minces au départ. Mais leur épopée est digne d'un scénario hollywoodien, faite de suspense, de rebondissements et de courage. En effet, Madagascar a débuté par un nul solide contre la Mauritanie, avant de s'incliner face à la Tanzanie, pays hôte. La victoire contre le Burkina Faso a été décisive pour arracher la qualification.

En barrage, les Barea ont battu la République centrafricaine. En quart de finale, ils ont éliminé le Kenya aux tirs au but, avec un Michel "Toldo" Ramandimbisoa, héroïque dans les cages. En demi-finale, Toky Rakotondraibe a marqué à la 116e minute contre le Soudan, malgré une infériorité numérique depuis la 79e minute. Ce soir, Madagascar joue bien plus qu'un match. C'est une nation entière qui espère, qui vibre et qui croit. Alefa Barea.