Madagascar: Alefa, les Barea !

La tension qui monte petit à petit dans le pays ne se manifeste pas d'emblée car les Malgaches sont oppressés par les soucis d'une vie harassante. Mais au détour d'une conversation, on sent que les esprits sont tournés vers cette finale du CHAN 2024. Ils ne sont pas tous des fans de football, mais ils sont fiers de leurs Barea. Ce soir, ils vont vibrer et être à l'unisson de cette équipe qui forme un véritable bloc. Le suspense sera intense, mais ils espèrent qu'au bout, il y aura cette victoire tant attendue.

Alefa, les Barea !

Les habitants de toute l'île ressentent ce sentiment d'exaltation qui surgit dans les grandes occasions. Ce sont les Barea A' qui vont porter haut les couleurs malgaches. Ils ont l'opportunité de retrouver et même de dépasser le rang qu'ils avaient obtenu ces dernières années. Ils ne jouent pas dans de grands clubs étrangers, mais ont la foi chevillée au corps.

C'est un véritable exploit qu'ils vont accomplir, ce soir. Les Malgaches, devant leur petit écran ou dans les fans zones installés dans tout le pays, vont être à l'unisson de leurs « petits gars ». Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, leur contrat sera rempli et ils seront ovationnés comme ils le méritent. Ils ont atteint la finale et au pire ils seront vice-champions. Mais tout le monde espère les voir recevoir une couronne continentale.

Les commentaires des spécialistes sont élogieux et ils montrent que nos gars ne sont plus les petits poucets du football africain. Ils conviennent que le jeu malgache, fait de petites passes, mérite d'être salué. Ils ont, après les défaites concédées ces dernières années, quelque peu brocardé nos footballeurs. Tout le pays ressent le parcours des Barea comme une revanche. Des leçons seront tirées et les dirigeants devront en profiter pour exploiter les opportunités qui ont surgi à cette occasion. Pour le moment, il faut surtout se préparer à la fête d'après-match. Alefa, les Barea !