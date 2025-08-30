Madagascar: La nation à l'unisson - Des fan zones aux quatre coins du pays

30 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Tout ce qui sépare va être laissé dans les vestiaires. Le pays va porter aujourd'hui les mêmes couleurs « fotsy, mena, maintso » et le même maillot des Barea. Tous les compatriotes vibreront à l'unisson pour soutenir l'équipe de Rôrô qui a réussi un exploit inédit « en 60 ans » par sa qualification pour la finale du CHAN 2024.

L'ensemble du pays aura le regard tourné vers le Moi International Stadium de Kasarani à Nairobi où Toldo et ses coéquipiers vont jouer sur un terrain hostile après avoir éliminé les Harambee Stars du Kenya qui ne sont pas fair-play.

Raison de plus pour les « Malagasy » de soutenir à fond leur équipe, notamment dans les fan zones éparpillés dans la capitale et aux quatre coins de l'île. Un élan d'unité et de solidarité qui ne devrait pas se limiter dans le temps, c'est-à-dire pendant 90 ou 120 minutes en cas de prolongation voire plus s'il y a des tirs aux buts. Ni dans le seul espace des fan zones.

