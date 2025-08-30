Madagascar: CUA - Distribution de kits scolaires pour 2 000 élèves

30 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Près de 2 000 élèves issus des Ier, IIe et IVe arrondissements de la capitale ont bénéficié avant-hier de kits scolaires gratuits, lors d'une cérémonie organisée au gymnase couvert de Mahamasina.

Une initiative qui, selon la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), « s'inscrit dans une politique d'accompagnement social visant à faire de l'éducation un pilier du développement ». La distribution a rassemblé des centaines de parents et d'enseignants, témoignant de l'importance de cette action à quelques jours de la rentrée scolaire. Plusieurs parents confient que « les fournitures scolaires coûtent de plus en plus cher » et soulignent que cette aide constitue « une véritable bouffée d'oxygène » pour les familles.

Charge financière

Du côté des enseignants, l'opération est saluée comme un encouragement pour les enfants, appelés à débuter l'année « avec plus de motivation et de confiance ». L'initiative, fruit d'une collaboration entre la CUA et l'association AFF (Andry sy Fotodrafitrasa ho an'ny Fampandrosoana), vise à alléger la charge financière des ménages les plus vulnérables, souvent confrontés aux difficultés liées aux frais de scolarité et à l'achat de fournitures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abandon scolaire

La CUA souligne que la distribution ne s'arrête pas là. Elle sera prochainement étendue aux IIe, Ve et VIe arrondissements. Cette l'opération illustre la volonté de la municipalité d'accorder une place importante à l'éducation. Par ce partenariat avec l'AFF, la CUA réaffirme sa volonté d'investir dans l'éducation et de lutter contre l'abandon scolaire. L'opération s'inscrit ainsi dans une démarche plus large de solidarité et de partage, rappelant que l'éducation demeure une priorité pour tous les acteurs du développement.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.