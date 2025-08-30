Madagascar: CUA - Distribution de kits scolaires pour 2 000 élèves

Près de 2 000 élèves issus des Ier, IIe et IVe arrondissements de la capitale ont bénéficié avant-hier de kits scolaires gratuits, lors d'une cérémonie organisée au gymnase couvert de Mahamasina.

Une initiative qui, selon la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), « s'inscrit dans une politique d'accompagnement social visant à faire de l'éducation un pilier du développement ». La distribution a rassemblé des centaines de parents et d'enseignants, témoignant de l'importance de cette action à quelques jours de la rentrée scolaire. Plusieurs parents confient que « les fournitures scolaires coûtent de plus en plus cher » et soulignent que cette aide constitue « une véritable bouffée d'oxygène » pour les familles.

Charge financière

Du côté des enseignants, l'opération est saluée comme un encouragement pour les enfants, appelés à débuter l'année « avec plus de motivation et de confiance ». L'initiative, fruit d'une collaboration entre la CUA et l'association AFF (Andry sy Fotodrafitrasa ho an'ny Fampandrosoana), vise à alléger la charge financière des ménages les plus vulnérables, souvent confrontés aux difficultés liées aux frais de scolarité et à l'achat de fournitures.

Abandon scolaire

La CUA souligne que la distribution ne s'arrête pas là. Elle sera prochainement étendue aux IIe, Ve et VIe arrondissements. Cette l'opération illustre la volonté de la municipalité d'accorder une place importante à l'éducation. Par ce partenariat avec l'AFF, la CUA réaffirme sa volonté d'investir dans l'éducation et de lutter contre l'abandon scolaire. L'opération s'inscrit ainsi dans une démarche plus large de solidarité et de partage, rappelant que l'éducation demeure une priorité pour tous les acteurs du développement.