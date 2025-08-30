Madagascar: Diplomatie - La vice-présidente de Colombie en visite officielle à Antananarivo

Antananarivo a vibré hier au rythme d'une visite diplomatique de haut niveau. Francia Elena Márquez Mina, vice-présidente de la République de Colombie, a foulé le sol malgache jeudi 28 août dans la nuit.

Francia Elena Márquez Mina, vice-présidente de la Colombie. Dès son arrivée, le ton était donné. Cette étape de sa tournée africaine devait être marquée d'une pierre blanche. « Madagascar et la Colombie partagent des valeurs communes de solidarité, de justice sociale et de développement durable », a affirmé la cheffe de la diplomatie malgache, qui est venue l'accueillir à Ivato, insistant sur la portée stratégique de cette rencontre.

Hier, vendredi 29 août, une réunion de travail bilatérale s'est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères à Anosy. Un rendez-vous que les deux parties ont qualifié d'« historique », tant il illustre la volonté partagée de renforcer les liens Sud-Sud. « La Colombie, qui préside la CELAC, est pour Madagascar, actuel président de la SADC, un partenaire naturel et prometteur », a déclaré Rafaravavitafika Rasata. Elle a souligné la convergence de visions entre les deux pays en faveur d'« un avenir durable et équitable ».

Ambition

Sur le terrain concret, la coopération se dessine déjà. Selon le ministère des Affaires étrangères, les discussions ont ciblé des secteurs clés notamment l'agriculture durable et résiliente pour assurer la sécurité alimentaire, la transition énergétique tournée vers les énergies propres, l'écotourisme et la gestion durable des ressources naturelles. L'ambition est claire. Il s'agit de mutualiser expériences et expertises afin de lancer des projets conjoints capables de répondre aux besoins des populations.

La ministre malgache n'a laissé place à aucune ambiguïté. « Madagascar est pleinement disponible pour bâtir avec la Colombie un partenariat dynamique et pérenne, fondé sur la complémentarité des savoir-faire et orienté vers des résultats tangibles ». Un message qui résonne comme une feuille de route pour un rapprochement inédit entre Antananarivo et Bogotá.

Madagascar poursuit ainsi son offensive diplomatique. En ouvrant une nouvelle page avec la Colombie, Madagascar confirme son cap de diversifier ses partenariats, de renforcer son ouverture internationale et d'inscrire son action dans une coopération Sud-Sud exemplaire, guidée par la solidarité entre les peuples et la recherche de solutions durables.