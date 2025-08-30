Madagascar: Armée - Réforme structurelle toujours en cours

Le cercle mess de Fiadanana a abrité, jeudi 28 août dernier, l'ouverture officielle d'un atelier consacré à l'approfondissement de la réforme institutionnelle au sein de l'Armée malgache. Prévue pour deux jours, cette rencontre donne un autre ton dans le processus d'adaptation de la structure militaire aux réalités contemporaines, selon le ministère des forces armées.

Selon les précisions fournies par le ministère des Force armées, l'objectif principal de l'atelier est de « poursuivre l'élaboration du cadre organisationnel destiné à améliorer et à consolider la réforme en cours au sein de la défense nationale ». Les différents départements concernés ont présenté les travaux déjà menés et partagé leurs contributions afin de définir les axes prioritaires de cette démarche.

Ce processus n'est pas nouveau. Initiée en 2019 sous l'impulsion de Richard Rakotonirina, ancien ministre de la défense nationale, et officialisée en 2020, la réforme structurelle de l'Armée malgache se déploie de manière progressive. Elle vise à doter l'institution militaire d'un cadre moderne, en phase avec les enjeux sécuritaires actuels et les impératifs de gouvernance, argument-on. « Il est indispensable que nos forces armées disposent d'un dispositif adapté à l'époque dans laquelle nous évoluons », a-t-on rappelé lors des travaux.

L'ouverture officielle de l'atelier a été présidée par le général Maminirina Ely Razafitombo, coordonnateur général du projet au sein du ministère des Forces armées, en présence de hauts responsables de l'administration centrale et de représentants des états-majors. Dans son allocution, le général a insisté sur « l'importance de la concertation et de la synergie des contributions afin de donner corps à une réforme durable et efficace ».

La cérémonie inaugurale a également été marquée par un moment de recueillement. Une minute de silence a été observée en hommage aux officiers supérieurs et officiers tombés lors de missions, un geste de solidarité et de compassion à l'égard de leurs familles endeuillées.

Par cette initiative, le ministère entend affirmer sa volonté d'ancrer la réforme dans une dynamique inclusive et pragmatique, en tenant compte des réalités opérationnelles et stratégiques auxquelles fait face le pays.