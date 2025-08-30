Afrique: Finale du CHAN - Dispositifs de sécurité renforcés à Tana, l'Emmo réquisitionnée par le Préfet de Police

À l'occasion de la finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) où les Barea de Madagascar s'affrontent ce 30 août 2025, un dispositif de sécurité sans précédent a été mis en place dans la capitale. Le Préfet de Police a en effet émis une réquisition de l'Emmo (État-major mixte opérationnel) pour garantir le bon déroulement des festivités.

Cette mesure exceptionnelle vise à permettre aux habitants d'Antananarivo de profiter de la retransmission du match en toute sérénité. Des écrans géants ont été installés dans plusieurs lieux stratégiques de la ville et de ses environs, et les autorités entendent bien empêcher tout débordement.

Les incidents observés lors de précédentes manifestations de liesse populaire, tels que les dégradations de biens (arrachage de clôtures, destruction de rétroviseurs, escalade de véhicules), les vols à l'arraché, les bagarres et les pillages, ne devront plus se reproduire. Pour ce faire, toutes les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la capitale, regroupées au sein de l'Organe Mixte de Conception (OMC), seront mobilisées.

En effet, le dispositif de sécurité sera renforcé dans tous les lieux de rassemblement, avant, pendant et après la cérémonie. Les forces de l'ordre assureront également la fluidité de la circulation et veilleront à la protection des personnes et des biens, afin que la fête soit belle et que les supporters puissent célébrer la performance des Barea dans le calme et la joie.