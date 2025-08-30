Ile Maurice: Le ministre Woochit insiste pour que les travaux soient exécutés dans les délais prescrits

Une visite au théâtre du Plaza, à Rose-Hill, effectuée mardi par le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a mis en lumière l'ampleur des travaux nécessaires à la rénovation de cette salle de théâtre, qui était autrefois l'une des plus prisées de la région. Ce projet ambitieux vise à redonner à ce théâtre sa gloire d'antan et à améliorer ses installations pour qu'il puisse accueillir à nouveau des spectacles.

Ranjiv Woochit, qui était accompagné du ministre délégué Fawzi Allymun, a également visité le complexe sportif Guy Rozemont, à Quatre-Bornes, et le Forum Market Fair, à Curepipe. Durant ces visites, le ministre a discuté avec les acteurs et a mis l'accent sur le respect des délais et sur le coût des travaux.

Curepipe

À Rose-Hill, la maire Gabriella Batour a guidé les ministres Woochit et Nagalingum, les conseillers municipaux et d'autres acteurs et leur a montré l'état de délabrement du théâtre. Le théâtre du Plaza, autrefois célèbre, est actuellement dans un état déplorable, avec des dégâts importants, notamment dans la toiture et les murs en bois, sans compter les traces d'infestation de pigeons. Des éléments essentiels, comme les sièges, ont été retirés pour les préserver, témoignant de l'ampleur des travaux de rénovation à mener.

Rose-Hill

Cette situation constitue un défi important pour toutes les parties concernées, nécessitant une planification et une exécution efficaces pour redonner au théâtre son ancienne gloire. Mais malgré l'ampleur du projet, le ministre Woochit a insisté pour que le consultant et le constructeur respectent scrupuleusement le calendrier de travail établi et le budget alloué.

Le ministre Woochit a déploré le fait que souvent, les projets de construction prennent du retard et que, par la suite, les autorités doivent payer des amendes, comme ce fut le cas pour le marché de Pamplemousses ou celui d'Abercrombie, avec dans les deux cas, environ Rs 30 millions versées aux contracteurs pour des retards accumulés. «Sak kout-la nou pa pou peye. La nou pou swiv de pre. Tous les chantiers qui vont démarrer sous ce régime doivent se faire dans les délais prescrits», a insisté le ministre des Collectivités locales.

Quatre-Bornes

Formule «Design and build»

Durant la visite au complexe sportif Guy Rozemont, le ministre Woochit et le ministre délégué Allymun ont été rejoints par le ministre Arvin Boolell, la députée Stéphanie Anquetil et le maire de la Ville des fleurs, Bryan Ruddy Kennoo. Le projet du Guy Rozemont Sports Complex était au centre des discussions.

Ce projet au coût de Rs 105 millions sera érigé sur un terrain situé sur le côté droit du terrain de foot actuel et permettra aux habitants de la région de pratiquer le badminton, le handball, entre autres, et accommodera aussi un coin fitness et des gradins pour 300 spectateurs. Il sera construit sur la formule Design and build, qui implique qu'un client embauche un seul entrepreneur pour gérer à la fois la conception et la construction d'un projet dans le cadre d'un seul contrat.

Le ministre a fait remarquer aux techniciens sur place que ce gymnase se trouvera à côté des habitations et leur a demandé de faire provision pour que les murs soient insonorisés afin de ne pas déranger le voisinage. La construction devrait commencer dans environ quatre mois.

Au Forum à Curepipe, le ministre Woochit, accompagné du maire Dhaneshwar Bissonauth, a pu constater l'avancement des travaux pour la nouvelle foire, située juste à côté de l'ancienne. Il a soulevé, entre autres, la question des places qui seront attribuées aux marchands. Il a aussi annoncé son intention de poursuivre ses visites dans d'autres collectivités locales prochainement.