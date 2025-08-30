Madagascar: Relations internationales - La Colombie et le pays coopèrent

Madagascar et la Colombie ouvrent une nouvelle page de coopération bilatérale. La visite de la vice-présidente colombienne marque le début d'un partenariat stratégique dans plusieurs secteurs.

Madagascar et la Colombie ouvrent une nouvelle page de coopération bilatérale, avec un partenariat stratégique sans précédent. La vice-présidente de la Colombie, Francia Márquez Mina, se trouve depuis hier à Antananarivo pour renforcer les liens entre son pays et la Grande Île.

Depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux pays, c'est la première fois que des pistes concrètes de coopération ont été discutées et mises en place. Lors de sa visite, elle a rencontré le Premier ministre Christian Ntsay ainsi que la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, marquant le coup d'envoi d'un dialogue bilatéral ambitieux.

À l'issue de ces rencontres, une réunion de travail a permis de définir les domaines prioritaires de coopération, placés sous le signe du renforcement de la coopération Sud-Sud. Madagascar, actuellement à la tête de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), et la Colombie, présidant la Communauté des États latino-américains et caribéens (CELAC), souhaitent créer un pont de développement entre l'Amérique latine et l'Afrique australe. Une feuille de route a été établie, incluant des projets concrets dans les secteurs économique, social et culturel, visant à favoriser un développement partagé et durable pour les deux régions.

« Notre objectif est que cette coopération profite non seulement aux deux pays, mais également aux deux régions», a souligné le Premier ministre Christian Ntsay à l'issue de la rencontre, insistant sur l'ambition régionale et stratégique du partenariat.

Coopération

Plusieurs domaines clés ont été identifiés pour renforcer la collaboration. L'agriculture durable et résiliente constitue un axe majeur, en lien direct avec les enjeux de sécurité et de souveraineté alimentaires. La transition énergétique et le développement respectueux de l'environnement figurent également parmi les priorités, afin de promouvoir un modèle de croissance durable.

L'écotourisme, la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles ont aussi été abordés comme des secteurs essentiels de coopération, consolidant les échanges déjà amorcés lors de la rencontre entre la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, et la vice-présidente colombienne en marge de la COP16 sur la biodiversité à Cali.

Cette visite de travail et ces discussions marquent une étape historique dans les relations Madagascar-Colombie, ouvrant la voie à un partenariat stratégique concret et durable, centré sur le développement économique, social et environnemental, et illustrant pleinement la solidarité Sud-Sud entre les deux continents. La visite de la délégation colombienne conduite par Francia Márquez Mina se poursuivra dans la journée.