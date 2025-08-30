Madagascar: Autosuffisance alimentaire - Des fonctionnaires s'inspirent du modèle indien

30 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Trente fonctionnaires malgaches ont été sélectionnés pour suivre une formation de deux semaines en Inde, centrée sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Issus principalement du ministère de l'Agriculture et d'autres départements concernés, ils auront l'occasion de découvrir les modèles et expériences indiens dans ce domaine, afin de les adapter au contexte malgache.

« Dans le passé, l'Inde a été confrontée au défi de l'insuffisance alimentaire, mais elle a su nourrir sa population grâce à des stratégies agricoles efficaces. C'est cette expérience que nous souhaitons partager avec les fonctionnaires malgaches pour qu'elle puisse être appliquée à Madagascar », a expliqué Bandaru Wilsonbabu, ambassadeur de l'Inde à Madagascar, lors d'une cérémonie organisée à Tsaralalàna hier.

Au total, deux cent cinquante fonctionnaires malgaches bénéficieront de cette formation, dont quatre-vingt-dix cette année. Le programme se déroule en trois vagues, dont la première a déjà été organisée en début d'année. Une troisième vague de trente fonctionnaires est prévue avant la fin de l'année, selon l'ambassadeur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Outre le partage d'expériences et de savoir-faire, l'Inde renforce son soutien à Madagascar pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cela passe notamment par la fourniture de matériel agricole tel que des tracteurs, la dotation de semences adaptées, ainsi que des techniques de culture nécessitant peu d'eau, parfaitement adaptées aux conditions climatiques à Madagascar.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.