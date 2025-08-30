Madagascar: Autosuffisance alimentaire - Des fonctionnaires s'inspirent du modèle indien

Trente fonctionnaires malgaches ont été sélectionnés pour suivre une formation de deux semaines en Inde, centrée sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Issus principalement du ministère de l'Agriculture et d'autres départements concernés, ils auront l'occasion de découvrir les modèles et expériences indiens dans ce domaine, afin de les adapter au contexte malgache.

« Dans le passé, l'Inde a été confrontée au défi de l'insuffisance alimentaire, mais elle a su nourrir sa population grâce à des stratégies agricoles efficaces. C'est cette expérience que nous souhaitons partager avec les fonctionnaires malgaches pour qu'elle puisse être appliquée à Madagascar », a expliqué Bandaru Wilsonbabu, ambassadeur de l'Inde à Madagascar, lors d'une cérémonie organisée à Tsaralalàna hier.

Au total, deux cent cinquante fonctionnaires malgaches bénéficieront de cette formation, dont quatre-vingt-dix cette année. Le programme se déroule en trois vagues, dont la première a déjà été organisée en début d'année. Une troisième vague de trente fonctionnaires est prévue avant la fin de l'année, selon l'ambassadeur.

Outre le partage d'expériences et de savoir-faire, l'Inde renforce son soutien à Madagascar pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cela passe notamment par la fourniture de matériel agricole tel que des tracteurs, la dotation de semences adaptées, ainsi que des techniques de culture nécessitant peu d'eau, parfaitement adaptées aux conditions climatiques à Madagascar.