Madagascar: Eugenio Raniriharinosy - « Le coaching mental n'est pas une psychologie »

interview

Eugenio Raniriharinosy, diplômé de l'Académie Européenne de Coaching, certifié Master coach, spécialisation coach mental du sport, répond à nos questions sur l'importance d'un coaching mental dans un match, que ce soit en individuel ou en équipe.

Eugenio Raniriharinosy, la majorité des sportifs malgaches ne savent pas l'importance d'un coaching mental, pourriez-vous expliquer de quoi il s'agit exactement ?

Les définitions du coaching mental de sport sont variées. Les spécialistes le décrivent comme un ensemble de procédés qui facilitent la progression des athlètes. Il permet par exemple d'affiner la concentration et de façonner l'esprit pour affronter le ou les adversaires dans une compétition. Il aide le compétiteur à être performant, quelle que soit la situation à laquelle il doit faire face.

Pourquoi faire appel à un coach mental sportif ?

Faire appel à un coach mental sportif est plus qu'essentiel pour réussir à se surpasser sur certains blocages. Il y a certaines personnes qui, en entraînement, excellent, mais lorsque vient un match ou une compétition, elles perdent tous leurs moyens. Le coaching mental se fait deux à trois mois à l'avance comme toute préparation. Le coaching mental sportif n'est pas une séance de psychologie.

Comment se déroule-t-il ?

Le coaching mental ou préparation mentale des sportifs est la partie psychologique de la préparation d'un athlète compétiteur. Elle s'inscrit au même titre que le développement des qualités physiques et des habiletés technicotactiques. Il n'est pas rare de nos jours de trouver autour du sportif de compétition un entraîneur, un préparateur physique, une équipe médicale et, bien entendu, un coach mental.

Il se fait selon la Programmation Neuro-Linguistique ou PNL, qui cherche à modéliser puis imiter les meilleures pratiques, en prenant en compte par exemple la respiration, la concentration et les gestes, pour communiquer ou changer la mentalité d'un athlète afin qu'il s'améliore et se surpasse pour atteindre les objectifs.

Revenons maintenant dans la pratique. Si on parle du cas des Barea CHAN, quel est le rôle d'un coaching mental après le carton rouge d'un joueur clé ?

Après la sortie de ce joueur, les Barea ont été en panique, mais après la pause, grâce au coaching mental, tous les joueurs sur le terrain ont changé d'attitude. Ils sont devenus combatifs. Mais le coaching mental ne se limite pas à dire « allez-y » ou à gronder sur le terrain, c'est une préparation psychologique pour être prêt à tous les cas de figure sur le terrain.

Est-ce qu'il y a d'école pour le coaching mental à Madagascar ?

C'est dommage qu'il n'y en ait pas. Or, à chaque échec, tout le monde dit que c'est le mental qui a flanché. En sport individuel, 50 à 80 % de la réussite vient du mental, et en collectif, il se situe entre 30-60 % de la victoire. Pour devenir coach mental, il faut plus de 400 heures d'études, et c'est très cher à l'étranger. Tous les sportifs de haut niveau à l'extérieur possèdent leur coach mental, et Madagascar doit suivre cette voie.

Vous pouvez alors enseigner cette discipline à Madagascar ?

Oui, bien sûr, en présentiel ou à distance. Le coaching mental est inévitable, et c'est le moment d'y entrer dans toutes les disciplines à Madagascar.