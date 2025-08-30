Madagascar/Maroc: Finale CHAN - La capitale sous haute sécurité

Ce soir, Madagascar affronte le Maroc en finale du Championnat d'Afrique des Nations et la capitale sera placée sous haute surveillance.

C'est ce soir. Un événement sportif sans précédent pour les Barea et pour tout le pays. À Antananarivo, l'effervescence populaire attendue a poussé les Forces de défense et de sécurité (FDS) à prendre des mesures exceptionnelles. Le préfet de police, le général Angelo Ravelonarivo, a adressé hier une lettre de réquisition à l'État-major mixte opérationnel de la région d'Analamanga (EMMO-REG), ordonnant la mobilisation conjointe de la gendarmerie, de la police nationale et des forces armées.

Cette réquisition vise à mettre en place un dispositif de sécurité renforcé dans les rues de la capitale, pour prévenir tout débordement, qu'il soit d'ordre politique, social ou criminel. Selon les FDS, tous les hommes disponibles seront déployés sur le terrain. Les lieux publics, les axes stratégiques, les points sensibles et les quartiers réputés pour leur instabilité seront placés sous surveillance étroite.

La décision du préfet s'appuie sur les précédents vécus lors de grands événements sportifs récents, surtout la demi-finale. Ce soir-là, la joie populaire s'était transformée en chaos dans certains quartiers.

Groupes incontrôlés

Des milliers de citadins étaient descendus dans les rues pour célébrer la victoire, mais certains ont profité de l'euphorie pour commettre des actes de vandalisme. Des biens privés ont été détruits, des infrastructures publiques volées, et des véhicules ont été pris d'assaut par des groupes incontrôlés. Des bagarres ont éclaté sur la voie publique, et de nombreuses infractions ont été signalées, sans que les auteurs puissent être identifiés dans la foule.

Un incident particulièrement grave a eu lieu à Nanisana. Un membre des forces de l'ordre, visiblement sous l'emprise de l'alcool, a ouvert le feu à quatre reprises. Un homme de 32 ans, fils du propriétaire d'un bar du quartier, a été grièvement blessé. Selon sa famille, une partie de son intestin a dû être retirée et remplacée chirurgicalement. Ce dérapage, survenu au sein même des forces censées garantir la sécurité, a choqué l'opinion publique.

Face à ces précédents, le préfet de police a jugé indispensable de saisir l'EMMO-REG pour coordonner une réponse sécuritaire à la hauteur de l'événement. La finale du CHAN, qu'elle se solde par une victoire ou une défaite des Barea, devrait entraîner une mobilisation massive dans les rues.