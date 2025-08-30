L'Unicef appelle les ministères et les entreprises à transformer le lieu de travail en moteur de progrès social. Il encourage notamment l'allongement du congé de maternité.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) encourage l'État et les entreprises à octroyer un congé de maternité rémunéré d'au moins six mois. Cela permettrait de favoriser l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois du nourrisson. « Être parent est sans aucun doute le travail le plus important au monde.

Offrons aux parents le temps et le soutien nécessaires pour élever leurs enfants, tout en assurant leur sécurité économique. Ils ne devraient pas être amenés à choisir entre leur famille et leur travail », a déclaré Christine Jaulmes, représentante de l'Unicef à Madagascar, hier, dans le cadre du lancement du guide pour « des lieux de travail favorables à la vie de famille » pour toutes les entreprises à l'hôtel Colbert Antaninarenina.

Le Code du travail actuel indique un congé de maternité de trois mois rémunéré. C'est contradictoire avec l'allaitement exclusif de six mois, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'autant plus qu'à Madagascar, moins de 10 % des entreprises, à part le secteur textile, et seulement quelques ministères disposent de coins dédiés à l'allaitement, selon encore l'Unicef. « Je n'ai pas pu emmener mon enfant au travail lors de ma reprise, car nous avons des objectifs quotidiens à atteindre que je n'aurais pas pu respecter si j'avais consacré du temps à l'allaitement », témoigne Cassidi, employée auprès d'un call center.

Politiques essentielles

Le témoignage d'Alexandra Ravelomamonjy, mère de trois enfants, lors de cet événement organisé par l'Unicef en partenariat avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, montre l'importance de l'allaitement exclusif. « J'ai pu emmener mes deux premiers enfants dans mon lieu de travail, ce qui m'a permis de les allaiter exclusivement jusqu'à six mois.

En revanche, cela n'a pas été possible pour le dernier. Mon chef m'avait dit que si je demandais à l'emmener, tout le monde allait le faire et le lieu de travail allait devenir une crèche. Au 4e mois, j'ai introduit des aliments mixés. Résultat : mes deux premiers sont parmi les meilleurs à l'école. Le dernier est plus petit, fragile et rencontre des difficultés scolaires », confie-t-elle.

Promouvoir des espaces enfants au travail, c'est promouvoir la santé et le travail. Ce guide accompagne les entreprises et les institutions gouvernementales dans la mise en place de politiques essentielles pour faciliter la vie de famille de leurs employés. Il s'agit entre autres du congé parental payé, de modalités de travail flexibles ou du soutien à la garde d'enfants et à l'allaitement maternel.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique est en première ligne pour assurer l'application rigoureuse de la loi n°2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail, notamment les dispositions spécifiques à la protection des travailleuses dans le secteur privé, telles que la protection de la maternité et les conditions particulières de travail des femmes. Il promeut également les droits des travailleuses allaitantes dans les entreprises et sur les lieux de travail, contribuant ainsi à renforcer un environnement professionnel inclusif et respectueux des besoins familiaux.