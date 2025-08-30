Madagascar: Innovation - Des jeunes transforment des algues en papier

30 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Différents types de papier, objets décoratifs pour l'intérieur, lanternes et autres créations design ont été fabriqués à partir d'algues invasives de Sainte-Marie par une douzaine de jeunes en formation chez « Ndao Hanavao », le laboratoire de design et d'innovation sociale du groupe Rubis. Cette structure forme des jeunes issus de familles défavorisées d'Antananarivo en valorisant ces algues invasives.

Après des formations en design et entrepreneuriat, douze d'entre eux ont reçu leurs certificats lors d'une cérémonie organisée hier à Ankadikely Ilafy. Ces algues sont transformées en papier, utilisé ensuite pour créer des objets comme des emballages, des pots de pépinière ou des lampions, que les jeunes peuvent vendre.

« Ces jeunes s'intéressent particulièrement à l'artisanat. Pendant plusieurs semaines, ils ont suivi un atelier sur le processus complet de fabrication du papier avec le designer français spécialisé Samuel Tomatis, depuis la récolte des algues à Sainte-Marie jusqu'à la production dans les locaux du laboratoire à Antananarivo. », souligne Domi Sanji, chef de projet chez Ndao Hanavao.

Créé en 2018 par Rubis Mécénat, Ndao Hanavao est un laboratoire d'innovation en design social qui vise à répondre aux problématiques locales et environnementales par des projets durables, tout en favorisant l'insertion professionnelle des jeunes défavorisés grâce au développement de leurs initiatives commerciales et collaboratives. Une première promotion de cinq jeunes avait déjà lancé sa startup dédiée à la transformation des déchets plastiques.

