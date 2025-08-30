Madagascar: Match Barea - Les transports en commun en service la nuit

Se déplacer dans la capitale en pleine nuit reste un défi. Pour faciliter le trajet des supporters de l'équipe Barea pour la finale du CHAN, les transporteurs en commun assureront le transport vers les sites officiels du match, a indiqué hier une source auprès de l'Agence des Transports Terrestres (ATT).

Cinq Fan Zones seront installées par la Présidence de la République et la Municipalité. Il s'agit du Parvis Lapan'ny Tanàna, du parking Kianja Makis Andohatapenaka, du terrain Betongolo, de Sehatra Maitso Analamahitsy et du parking du Bureau du Sixième Arrondissement. L'objectif de cette initiative est d'assurer un acheminement fluide et sécurisé, à l'aller comme au retour.

Après le match, les véhicules ramèneront les supporters à leurs points de départ. La circulation restera ouverte aux transports collectifs, mais sa fluidité dépendra des directives des forces de l'ordre, chargées de réguler le trafic et d'éviter les encombrements. La mise en service de ces transports dépend de la situation. Ainsi, l'heure n'est pas déterminée.