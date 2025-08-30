Afrique: Finale CHAN - Deux avions affrétés pour le Kenya

À 24 heures de la finale du CHAN 2024, auquel Madagascar, représenté par les Barea, défie le Maroc, Abdulah Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, a réuni la presse dans son bureau sis à Ambohijatovo pour mettre les points sur les i en ce qui concerne l'organisation malgache. La finale se jouera ce soir à 18 heures, heure malgache, au Kenya.

À seulement 90 minutes d'un sacre continental, Madagascar s'apprête à vivre un grand moment du football africain. Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), réservé aux joueurs évoluant sur le sol africain, est une compétition internationale organisée par la Confédération africaine de football, dédiée aux non-professionnels évoluant à l'intérieur de leur pays.

Durant sa prise de parole, Abdulah Marson Moustapha a expliqué l'organisation de l'État et de son ministère pour le voyage des supporteurs malgaches qui veulent soutenir les Barea pour cette finale.

Occasion unique

« À l'heure où nous parlons, l'État malgache a affrété deux avions avec une capacité de plus de 350 personnes. Cela est rendu possible grâce à l'implication du président de la République Andry Rajoelina. C'est une occasion unique dans l'histoire du football : Madagascar dispute pour la première fois une finale internationale majeure. Les yeux du monde sont braqués sur cette finale et j'invite tous les Malgaches à laisser de côté les querelles politiques pour laisser la place à l'amour de la patrie, car les Barea ont réussi à porter haut l'honneur du pays. Soyons solidaires avec cette belle performance », confie Abdulah Marson Moustapha.

Abdulah Marson Moustapha a expliqué que les procédures pour se rendre au Kenya ont été faites dans la transparence. Il a également rappelé que la femme qui a donné le nom « Barea» à l'équipe nationale fera partie des supporters présents pour la finale contre le Maroc.

En fin de conférence de presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports a donné un pronostic pour la victoire malgache sur le score de 2-1 ou 1-0.