Sénégal: Biovison – Une lutte « pour la transformation des systèmes alimentaires »

Les participants de l'atelier organisé par la Fondation Biovision du 28 au 29 août 2025 Dakar

La Fondation Biovision s’est réunie à Dakar du 29 au 30 août 2025 pour des ateliers autour du thème « Financement et politiques publiques au service de l'entrepreneuriat agroécologique en Afrique ». Une rencontre tenue en prélude du Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFSF) qui réunira des Chefs d’Etat, ministres, multinationales et organisations internationales du 31 août au 5 septembre 2025 à Dakar.

En effet, la fondation a rassemblé plus de 30 participants de haut niveau issus des agences de coopération au développement, de fonds d'investissements d'impact, d'organisations d’assistance technique et d'acteurs philanthropiques, afin de discuter sur le rôle du financement et des politiques publiques dans le développement de l’entrepreneuriat agroécologique en Afrique.

Durant ces deux jours d’ateliers, les travaux ont été conduits par Hans Von Zinkernagl, chargé de projet de Biosivion qui a rappelé : « Nous luttons pour la transformation des systèmes alimentaires, pour une production agricole plus durable et une production et consommation équitables dans le monde ».

D’après lui, ces ateliers étaient indispensables avant l’AFSF, car il était important de réunir les acteurs de la finance et de la politique pour discuter de « comment [ils peuvent, ndlr] avoir un cadre réglementaire propice à la transition alimentaire et aussi avoir des financements qui permettent aux entreprises de pouvoir faire la transition vers des modes de production plus durables et équitables ».

Il a par ailleurs estimé que ces travaux permettent de faire un lien avec la thématique du Forum africain sur les systèmes alimentaires qui s’articule sur « le rôle central de la jeunesse dans la transformation des systèmes agroalimentaires africains ».

De son côté, Yandé Cissé, représentante du Centre Écologique Albert Schweitzer, a souligné que ces travaux s’inscrivent dans « tout ce qui est politiques publiques de l’agenda 2025, sur la sécurité alimentaire du Sénégal, pour une production et consommation juste et durable».

La première journée a porté sur l’accélération de l’entrepreneuriat agroécologique et régénératif, tandis que la seconde a été consacrée aux liens entre politiques publiques et financements, notamment pour la mise en œuvre des Stratégies nationales d’agroécologie (SNA).

Biovision prévoit de publier un rapport qui présentera les résultats préliminaires de ces ateliers, mettant en avant la rentabilité des entreprises qui incarnent déjà ce modèle agricole durable.