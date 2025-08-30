Madagascar: Ferveur des fans - Les accessoires des Barea pris d'assaut

30 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les affaires marchent fort pour les distributeurs d'articles aux couleurs de l'équipe nationale cette semaine. La demande explose. Plusieurs confectionneurs affirment avoir reçu une centaine de commandes de tee-shirts. « Les supporters qui assisteront en direct au match au Kenya constituent notre principale clientèle. Ils recherchent surtout les tee-shirts », confie une commerçante d'une boutique à Antanimena, hier.

Tee-shirts, casquettes, drapeaux de Madagascar, petits drapeaux Barea, sifflets, vuvuzelas ou encore gourdes frappées du slogan Alefa Barea ou illustrées d'un zébu : ces produits dérivés envahissent actuellement le marché. Ils sont aussi disponibles dans les marchés, dans les boutiques, et dans les boutiques en ligne. Les prix varient selon la qualité. Les tee-shirts pour adultes se vendent entre 20 000 et

65 000 ariary, les drapeaux à partir de 10 000 ariary, les casquettes à 15 000 ariary, tout comme les gourdes et les vuvuzelas.

Cet engouement profite largement aux confectionneurs et aux commerçants. Nombre d'entre eux ne proposent pas ces articles habituellement, mais saisissent l'occasion pour booster leurs ventes à la faveur de l'effervescence autour de l'événement. « Cet événement a un impact positif pour nous. Sans lui, le marché serait au ralenti, car cette période est généralement mauvaise pour les ventes. Elle coïncide avec la rentrée scolaire, où les parents sont préoccupés par les inscriptions et l'achat des fournitures », lance Evelyne, confectionneuse qui vend ses produits à Andravoahangy.

