Madagascar: Basketball U20 - Les filles de MB2All se qualifient en demi-finales

Le championnat national U20 filles et garçons entre dans sa phase décisive ce jour à Arivonimamo. Après des quarts de finale intenses, les meilleures équipes du pays se retrouvent en demi-finales pour des affiches de prestige, des matchs à couperet.

Chez les filles, EBF Haute Matsiatra, impressionnante face à SQUAD Atsinanana (79-29), croisera JEA Vakinankaratra, tombeur de JCBA (62-35). L'autre demi-finale opposera MB2ALL, invaincue à ce jour en autant de rencontres, très solide contre SEPA ABM Boeny (52-40), à DUNAMIS Analamanga, vainqueur net de l'AST (67-34). Un duel prometteur entre voisines d'Analamanga.

Côté garçons, RBC Boeny a arraché sa place en demi-finale au terme d'un thriller (75-74) face à EBF, et se mesurera à FANDREFIALA Analamanga, tombeur du BCTT (60-55). Enfin, NBE Analamanga, large vainqueur d'ASCUT (63-39), défiera ASB Itasy, solide face au JCBA (56-50).

Le public d'Arivonimamo s'annonce en feu pour ce dernier carré qui promet du spectacle et des surprises avant la grande finale.

Résultats des quarts de finale

Filles MB2ALL Analamanga 52-40 SEPA ABM Boeny JEA Vakinankaratra 62-35 JCBA Analamanga DUNAMIS Analamanga 67-34 AST Analamanga EBF Haute Matsiatra 79-29 SQUAD Atsinanana Garçons RBC Boeny 75-74 EBF Haute Matsiatra JCBA Analamanga 50-56 ASB Itasy NBE Analamanga 63-39 ASCUT Atsinanana FANDREFIALA Analamanga 60-55 BCTT Atsimo Andrefana Programme des demi-finales Samedi 30 août 202510h00 - Filles : EBF Haute Matsiatra # JEA Vakinankaratra 11h30 - Filles : MB2ALL Analamanga # DUNAMIS Analamanga 13h00 - Garçons : RBC Boeny # FANDREFIALA Analamanga 14h30 - Garçons : NBE Analamanga # ASB Itasy