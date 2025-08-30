Madagascar: Exposition - Rijasolo révèle l'esprit malgache

Les esprits veilleront, invisibles mais omniprésents. Du 9 septembre au 12 octobre, l'Institut Français de Madagascar (IFM) accueillera l'exposition « Madagascar, terre des esprits », signée par le photographe franco-malgache Rijasolo.

Lauréat du World Press Photo 2022, du Prix Paritana et du concours Leica 35 mm Wide Angle, il est reconnu pour son réalisme poétique et ses reportages intenses exposés à travers le monde.

Le vernissage aura lieu le vendredi 9 septembre à 18 h. En noir et blanc, ses photographies offrent une plongée au coeur de la spiritualité malgache. Elles révèlent la puissance des traditions, du tromba, rite de possession où les mpanazary invoquent les esprits pour guérir et conseiller, aux cérémonies de transe, en passant par les rituels funéraires et les lieux naturels de culte.

Les marchés urbains, où se vendent encore des objets sacrés, témoignent de cette cohabitation entre quotidien et sacré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mémoire vivante

À travers son objectif, Rijasolo met en lumière le syncrétisme qui façonne la vie malgache : entre foi ancestrale, rites et christianisme. Ses images traduisent une mémoire vivante où passé et présent se rencontrent, où les ancêtres continuent de guider les pas des vivants.

Bien plus qu'une exposition, « Madagascar, terre des esprits » propose une immersion sensible dans une culture profondément enracinée, où l'invisible demeure une force tangible.