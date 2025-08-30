Madagascar: Concours eloquentia - Hichim absent faute de visa

Le rêve s'est brisé à la dernière minute. Sélectionné pour représenter Madagascar aux demi-finales du concours international d'Eloquentia à Paris, Hichim n'a finalement pas pu prendre part à la compétition. En cause : un visa délivré trop tardivement, malgré un dossier complet et toutes les dispositions déjà prises pour le voyage comme billet, résidence et frais de séjour.

Jeudi dernier, l'organisation d'Eloquentia en France avait fixé un ultimatum : faute de visa validé dans la journée, la place de Hichim serait attribuée à un autre candidat. Or, ce n'est que le lendemain matin, vendredi, que le visa a été délivré. Trop tard. Les demi-finales étant programmées ce jour à Paris, la participation du jeune orateur malgache devenait impossible.

« C'est avec regret que j'annonce mon impossibilité de participer aux demi-finales du concours international Eloquentia. Le visa ayant été délivré trop tard, l'organisation a confirmé qu'il n'était plus possible de rejoindre la compétition, prévue dès demain. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont soutenu dans ce parcours. J'espère que cette expérience servira de leçon pour les prochaines éditions », a déclaré Hichim hier soir à 19h30 sur son compte.