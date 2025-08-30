Madagascar: Concours eloquentia - Hichim absent faute de visa

30 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Le rêve s'est brisé à la dernière minute. Sélectionné pour représenter Madagascar aux demi-finales du concours international d'Eloquentia à Paris, Hichim n'a finalement pas pu prendre part à la compétition. En cause : un visa délivré trop tardivement, malgré un dossier complet et toutes les dispositions déjà prises pour le voyage comme billet, résidence et frais de séjour.

Jeudi dernier, l'organisation d'Eloquentia en France avait fixé un ultimatum : faute de visa validé dans la journée, la place de Hichim serait attribuée à un autre candidat. Or, ce n'est que le lendemain matin, vendredi, que le visa a été délivré. Trop tard. Les demi-finales étant programmées ce jour à Paris, la participation du jeune orateur malgache devenait impossible.

« C'est avec regret que j'annonce mon impossibilité de participer aux demi-finales du concours international Eloquentia. Le visa ayant été délivré trop tard, l'organisation a confirmé qu'il n'était plus possible de rejoindre la compétition, prévue dès demain. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont soutenu dans ce parcours. J'espère que cette expérience servira de leçon pour les prochaines éditions », a déclaré Hichim hier soir à 19h30 sur son compte.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.