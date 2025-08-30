Madagascar: Andoharanofotsy - Un garçon de 16 ans incarcéré pour viol

30 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un jeune garçon de 16 ans a été placé en détention préventive à la prison d'Antanimora mercredi, après avoir été présenté devant le parquet du tribunal de première instance d'Antananarivo. Il est soupçonné d'avoir violé une fillette de 6 ans à Morarano, Andoharanofotsy.

Le signalement a été effectué par la mère de la victime qui s'est rendue au poste de gendarmerie d'Andoharanofotsy le 25 août. Elle a déclaré que sa fille aurait été agressée sexuellement le 17 août, près de leur domicile.

L'adolescent aurait attiré la fillette dans un endroit isolé à plusieurs reprises, profitant de moments de jeu pour commettre les faits. La victime n'aurait pas osé parler plus tôt, à cause des menaces proférées par le suspect. Ce dernier, bien qu'il ne vive pas dans le quartier, fréquente régulièrement les lieux pour y jouer avec des proches.

Le suspect a été conduit au poste de gendarmerie par ses parents dans la nuit du 25 août, où il a été placé en garde à vue. Le magistrat de permanence a ordonné sa présentation devant le parquet le 27 août. À l'issue du défèrement, il a été placé sous les verrous pour une durée de six mois.

