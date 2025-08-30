Ile Maurice: Reza Uteem convoque la Banque de Maurice

La suspension du président du syndicat de la Banque de Maurice, Chid Rughoobar, prend une autre tournure. Après une réunion hier au ministère du Travail, en compagnie de son négociateur syndical Narendranath Gopee, Chid Rughoobar a eu tout le loisir d'expliquer le contexte de sa suspension intervenue lundi, à la suite d'une décision surprenante du First Deputy Governor, Rajeev Hasnah, désormais en charge du département des ressources humaines à la Banque centrale (après que ce département a été retiré des mains du Second Deputy Governor, Gérard Sanspeur).

«C'est extrêmement regrettable que la Banque de Maurice ait procédé à la suspension de Chid Rughoobar alors que mon ministère tentait une médiation entre la Banque centrale et le syndicaliste. Pour nous, il est clair que la Banque de Maurice n'est pas en train de respecter la loi dans le cas de Chid Rughoobar. Pourtant, la BoM a recours à de grands avocats pour la conseiller», a asséné Reza Uteem, après sa réunion avec Chid Rughoobar et Narendranath Gopee.

Le ministre a aussi annoncé que son ministère a pris la décision de convoquer la Banque de Maurice afin qu'elle donne sa version des faits. La réunion se tiendra demain. Outre Narendranath Gopee, Chid Rughoobar sera accompagné de son avocat, Me Nabiil Kaufid.

Au sein de la BoM, la suspension du président du syndicat de la BoMEU provoque une vague de protestations parmi les employés. Beaucoup n'ont pas apprécié que la direction ait tenté de justifier la suspension de Rughoobar en mettant en avant les allégations de la police à son encontre dans une banale affaire de quartier à Mahébourg, où Rughoobar est poursuivi pour rogue and vagabond, alors qu'aucun mot n'a été dit sur le fait que le syndicaliste ait dénoncé des abus policiers dans cette affaire...

La BoM maintient s'être strictement conformée à la loi et à ses conditions générales d'emploi

En réponse à un commentaire de Reza Uteem, ministre du Travail, à l'effet que la suspension par la Banque de Maurice (BoM) de son analyste, Chidanand Rughoobar, n'avait pas été faite selon la loi, la Banque centrale a émis un communiqué hier après-midi, expliquant avec force détails toutes les démarches entreprises par elle pour obtenir de son analyste une explication sur les circonstances ayant mené à son arrestation sous une accusation de rogue and vagabond, le 13 juillet.

La BoM a précisé que conformément à ses conditions d'emploi, elle lui avait accordé des délais légaux pour qu'il réponde à sa demande d'obtention d'informations mais que l'analyste, qui est aussi syndicaliste, n'avait jamais fourni les précisions demandées.

Pour connaître les détails de cette arrestation et de la comparution subséquente de Chidanand Rughoobar, la BoM a dû recourir à la police et au tribunal de Grand-Port. À deux reprises, la BoM a demandé à Chidanand Rughoobar de venir dire pourquoi une mesure disciplinaire ne devrait pas être prise contre lui, lui accordant un délai de dix jours à chaque fois pour le faire et lui permettant même de consulter en partie les documents de la police et de la cour qui sont confidentiels, mais il ne l'a jamais fait. S'estimant donc dans son bon droit, la BoM l'a suspendu le 25 août.