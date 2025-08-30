Ile Maurice: De nouvelles techniques de drainage préconisées

Le Land Drainage Master Plan (LDMP), publié par le ministère des Infrastructures nationales cette semaine, souligne que la solution pour les zones urbanisées exposées aux inondations ne devrait pas se limiter à la construction de réseaux de drains. Il recommande plutôt une approche globale de gestion des eaux pluviales, incluant le contrôle à la source, le contrôle du transport et le contrôle en fin de réseau.

S'agissant des dispositifs de contrôle à la source en milieu urbain, le rapport recommande d'orienter les eaux de toiture vers la surface, soit vers le réseau de drainage par l'intermédiaire d'une zone perméable (telle qu'une surface engazonnée), soit vers un puits d'infiltration muni d'un trop-plein. Toutefois, il précise sans équivoque que les descentes ne doivent pas se déverser sur des surfaces imperméables directement connectées au réseau pluvial, telles que trottoirs, allées ou parkings.

Parmi les autres dispositifs de contrôle à la source, le rapport encourage l'utilisation de toitures végétalisées, à condition qu'elles soient conçues de manière adéquate afin d'éviter toute stagnation prolongée des eaux. Le stockage temporaire sur toiture, considéré comme un bassin de rétention, est également jugé acceptable sous certaines conditions.

Le stockage de surface peut, quant à lui, s'appuyer sur les parkings ou des zones dédiées afin de réguler les débits avant leur rejet dans le réseau pluvial, le raccordement devant s'effectuer par un tube orifice limitant le débit à la valeur prescrite. L'installation de pavés poreux ou de revêtements perméables est encouragée, tout comme les dispositifs de biorétention, qui permettent à la fois le stockage, l'infiltration et l'amélioration de la qualité des eaux pluviales grâce à la filtration des particules par le lit filtrant.

Enfin, les amendements de sol constituent une autre mesure, visant à améliorer la qualité des sols existants, notamment lorsqu'ils sont compactés ou appauvris en matière organique. Le contrôle du transport en milieu urbain préconise l'utilisation de fossés et de fossés engazonnés améliorés, favorisant à la fois l'infiltration et la régulation des débits, et recommande également la mise en place de canaux surdimensionnés, conçus pour remplir une double fonction : acheminer les eaux pluviales et servir de structures temporaires de rétention.

Enfin, les contrôles en fin de réseau, situés au bout du trajet d'écoulement, comprennent des tranchées d'infiltration pour favoriser l'infiltration des eaux de ruissellement, des bassins de rétention, des zones humides artificielles et autres systèmes similaires, ainsi que des bandes filtrantes végétalisées, adjacentes aux surfaces imperméables, permettant d'améliorer la qualité de l'eau et de réduire la vitesse des écoulements.