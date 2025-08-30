Ile Maurice: Six arrestations après une série de braquages violents

La police a mis fin aux agissements d'un gang organisé qui, pendant plusieurs jours, a ciblé des établissements à travers l'île en se faisant passer pour des officiers de police. Six individus, quatre hommes et deux femmes, ont été arrêtés le 26 août à Curepipe et à Quatre-Bornes, après une série d'attaques commises à Rose-Hill, Péreybère et Beau-Plateau.

Les arrestations ont été menées grâce à une opération conjointe des unités de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Nord et Centre, assistées par la Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands, avec le soutien du Police Major Crime Control (PMCC). Les enquêteurs ont saisi une importante quantité d'éléments compromettants : argent liquide, armes blanches, drogue, gants, vestes, ainsi qu'un drone. L'ensemble du gang est désormais entre les mains des autorités, après avoir reconnu les faits.

Le groupe utilisait un scénario bien rodé : tous vêtus de noir, parfois avec des capuches, gants et masques, et armés de bâtons ou d'armes blanches. Ils s'identifiaient faussement comme officiers de la CID ou de Casernes centrales, exigeant de «contrôler» l'argent et les sacs. Une fois sur place, ils enfermaient les employés et fouillaient systématiquement les locaux, emportant de l'argent, des téléphones et du matériel sensible. Une série d'attaques en quatre jours

Le 20 août, vers 10 h 20, cinq individus, dont deux femmes, font irruption au Beauty Touch Spa de Gladstone Street, Rose-Hill. Armés de tonfas, ils frappent violemment à la porte et exigent d'entrer en se présentant comme des policiers. Deux employées sont contraintes d'ouvrir leurs sacs et de vider le tiroir-caisse. Rs 3 000 en billets et Rs 500 en pièces sont emportés. Deux téléphones Nokia avec leurs chargeurs sont également volés. L'un des malfaiteurs casse un meuble pour s'emparer du contenu.

Le lendemain, la victime, une caissière de 33 ans, rapporte l'affaire à la police en décrivant précisément les agresseurs et leur stratagème.

Deux jours plus tard, le groupe cible un spa à Péreybère. Prétextant enquêter sur un réseau de prostitution malgache, ils fouillent les lieux et repartent avec de l'argent et divers effets. Puis, le 25 août, vers 15 h 30, le gang frappe à la Beau-Plateau Guest House. Trois employées sont retenues de force pendant que les malfaiteurs fouillent méthodiquement les 20 chambres de l'établissement.

Rs 9 000 en liquide ont été volés, ainsi qu'un enregistreur de la marque DVR Hikvision contenant les images de vidéosurveillance et la clé de la porte arrière. Les malfaiteurs quittent les lieux vers 15 h 45 après avoir semé la panique. L'arrestation : deux véhicules interceptés, six suspects sous les verrous

Le mardi 26 août, une première intervention a lieu le long de la rue Thommy D'Arifat, Curepipe. Les policiers interceptent une Perodua noire avec trois suspects à bord : · Un ex-agent pénitentiaire de 37 ans, en interdiction d'opérer depuis 2019, déjà connu pour des affaires de drogue. · Une coach de 40 ans, habitant Curepipe. ·

Un agent de sécurité de 19 ans, domicilié à Curepipe. Sur eux, la police saisit Rs 16 920 en espèces ainsi que plusieurs téléphones portables. Quelques heures plus tard, un second véhicule, une Honda blanche, est intercepté sur le parking d'Animalia, Sodnac. À bord, trois autres suspects : · Une technicienne de 35 ans, domiciliée à Beau-Bassin. · Une femme de 35 ans sans emploi, également de Beau-Bassin. · Un agent de sécurité de 24 ans.

Lors de la fouille, les policiers découvrent Rs 18 975 en espèces, une quantité de cannabinoïdes, des cigarettes roulées et divers équipements suspects : vestes noires et bleues, gants, capuches, armes blanches (couteaux, faucille de type tactique, bâton télescopique, lame de 32 cm), un drone noir, ainsi qu'une seringue jetable. Les six individus ont été conduits aux locaux de la CID Goodlands, où ils ont été confrontés aux plaintes et ont reconnu les faits. Parmi eux, certains sont déjà connus des services de police pour des affaires de vol et de drogue.

Un sentiment d'insécurité, mais une réponse policière rapide

Ces attaques successives, menées en pleine journée et avec une mise en scène d'autorité policière, ont semé l'inquiétude dans les régions de Rose-Hill, Péreybère et Goodlands. Mais la rapidité d'action des enquêteurs a permis d'éviter que le gang ne frappe de nouveau. Selon une source policière, «cette opération coordonnée a neutralisé un réseau qui aurait pu commettre encore d'autres agressions si les suspects n'avaient pas été arrêtés à temps».

Les suspects devraient comparaître prochainement en cour sous plusieurs accusations graves : vol aggravé avec armes offensives, séquestration, usurpation d'identité policière et possession de drogue. L'enquête reste ouverte pour déterminer si le groupe est impliqué dans d'autres attaques similaires et pour identifier d'éventuels complices.

Les autorités rappellent aussi la nécessité de rester vigilants et conseillent de toujours vérifier l'identité des agents et, en cas de doute, de les contacter immédiatement avant de laisser entrer qui que ce soit dans un établissement privé.