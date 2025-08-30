Sénégal: Dagana - Le préfet annonce une vaste opération de désencombrement à Richard-Toll

Richard-Toll — Le préfet du département de Dagana, Ibrahima Ismaïl Ndiaye, a annoncé, vendredi, le lancement prochain d'une vaste opération de désencombrement des marchés et lieux publics de la commune de Richard-Toll (nord).

Cette initiative fait suite à une visite de terrain de l'autorité administrative, consécutive au comité départemental de développement (CDD) tenu mercredi dernier et consacré à la gestion de l'espace public et à la mobilité urbaine.

"Cette opération, que nous allons démarrer très prochainement, vise à libérer les voies publiques et à rétablir l'ordre dans les marchés et autres espaces collectifs", a déclaré le préfet.

Selon lui, cette action permettra d'améliorer la circulation des personnes et des biens, de mettre fin à l'occupation illégale des espaces publics et de créer de meilleures conditions de vie et de travail dans les marchés.

Le préfet a souligné que cette démarche s'inscrit dans une logique de promotion de la gouvernance locale et de renforcement de l'autorité de l'État, rappelant que les populations concernées y sont largement favorables.

Ibrahima Ismaïl Ndiaye a par ailleurs annoncé que des opérations similaires seront conduites dans d'autres communes du département, notamment à Ross-Béthio et à Rosso-Sénégal, avec l'appui des services techniques et sous la supervision des autorités locales.

Il a insisté sur l'importance de l'implication de tous les acteurs, élus locaux, guides religieux, associations et notables, allant dans le sens de garantir le respect des règles et la réussite de ces opérations.