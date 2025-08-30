Sénégal: Une spécialiste rappelle le rôle central de la recherche dans le développement de l'agriculture

La recherche constitue un levier essentiel pour le développement de l'agriculture au Sénégal, a rappelé vendredi Dr Dieynaba Sall, chargée de mission en production végétale à la Direction scientifique de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).

"La mission de l'ISRA est de générer des connaissances dans tous les domaines liés à l'agriculture, qu'il s'agisse de la foresterie, de productions végétales, halieutiques, de socio-économie rurale ou encore de santé animale", a-t-elle expliqué en marge d'un atelier de pré-programmation de cette institution de recherche.

L'atelier, organisé au Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC (CEA-MITIC) de l'Université Gaston Berger, a réuni plusieurs chercheurs et des représentants du Centre de recherches agricoles de Saint-Louis (CRA) et du Centre de recherches zootechniques de Dahra (CRZ).

Selon Dieynaba Sall, l' ISRA produit des "connaissances et développe des innovations technologiques". Elle encourage également depuis quelques années "la synergie entre ses différents centres de recherche".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chargé du suivi de la campagne agricole à la Direction régionale du développement rural de Saint-Louis (DRDR), Gabriel Jean Diatta a pour sa part évoqué les acquis et les perspectives de l'ISRA, en particulier dans la vallée du fleuve Sénégal et la zone sylvopastorale.

Le Centre de recherches agricoles de Saint-Louis conduit un programme intitulé "systèmes de production et la gestion des ressources naturelles dans la vallée du fleuve Sénégal", lequel programme porte notamment sur l'intensification de la riziculture, la diversification des cultures.

Il vise également l'amélioration des systèmes de production, l'analyse de l'environnement institutionnel et la dynamique des filières, ainsi que la gestion durable des ressources et des espaces ruraux, peut-on lire dans un document de l'ISRA dont l'APS a obtenu une copie.