Sénégal: Approvisionnement correct des marchés de Tivaouane à l'approche du Gamou (tTutelle)

Les marchés de Tivaouane et des localités environnantes disposent de stocks suffisants en denrées de première nécessité à quelques jours du Gamou, une manifestation religieuse célébrant la naissance du prophète Mouhammad, a assuré vendredi le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye.

En visite dans la cité religieuse, M. Ndiaye a salué le travail accompli par les services compétents dans le cadre des préparatifs du Maouloud, communément appelé Gamou au Sénégal. Il faisait allusion à l'Agence de régulation du marché, à la Direction du commerce intérieur, aux services déconcentrés et volontaires de la consommation.

Il a rappelé que le gouvernement avait recruté un millier de volontaires pour renforcer la surveillance des marchés. "Depuis plus de deux mois, un excellent travail est réalisé pour garantir l'approvisionnement", s'est-il réjoui.

Le dispositif déployé à Tivaouane a permis de sécuriser l'accès aux produits de base, notamment le riz, le sucre, les légumes, l'oignon et la pomme de terre, a souligné le secrétaire général de ce département ministériel, se félicitant de "stocks sont rassurants"' grâce à la collaboration entre commerçants et producteurs.

Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye a toutefois appelé les commerçants à "éviter toute pratique frauduleuse".

"Les services de l'État resteront vigilants et procéderont à des saisies de produits impropres à la consommation, avec application de sanctions contre les contrevenants", a-t-il averti.