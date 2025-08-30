Sénégal: Approvisionnement correct des marchés de Tivaouane à l'approche du Gamou (tTutelle)

30 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les marchés de Tivaouane et des localités environnantes disposent de stocks suffisants en denrées de première nécessité à quelques jours du Gamou, une manifestation religieuse célébrant la naissance du prophète Mouhammad, a assuré vendredi le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye.

En visite dans la cité religieuse, M. Ndiaye a salué le travail accompli par les services compétents dans le cadre des préparatifs du Maouloud, communément appelé Gamou au Sénégal. Il faisait allusion à l'Agence de régulation du marché, à la Direction du commerce intérieur, aux services déconcentrés et volontaires de la consommation.

Il a rappelé que le gouvernement avait recruté un millier de volontaires pour renforcer la surveillance des marchés. "Depuis plus de deux mois, un excellent travail est réalisé pour garantir l'approvisionnement", s'est-il réjoui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le dispositif déployé à Tivaouane a permis de sécuriser l'accès aux produits de base, notamment le riz, le sucre, les légumes, l'oignon et la pomme de terre, a souligné le secrétaire général de ce département ministériel, se félicitant de "stocks sont rassurants"' grâce à la collaboration entre commerçants et producteurs.

Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye a toutefois appelé les commerçants à "éviter toute pratique frauduleuse".

"Les services de l'État resteront vigilants et procéderont à des saisies de produits impropres à la consommation, avec application de sanctions contre les contrevenants", a-t-il averti.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.