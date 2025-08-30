Tunisie: Réorientation universitaire - La liste des résultats publiée

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la publication des résultats de la session de réorientation universitaire pour les bacheliers 2025 ce samedi 30 août 2025, exclusivement sur le site de l'orientation universitaire. Le ministère a confirmé que tous les étudiants ayant obtenu une nouvelle affectation doivent se connecter au site www.orientation.tn pour finaliser la confirmation de leur affectation, qu'il s'agisse de nouveaux choix ou de choix précédents. Cette démarche doit être effectuée entre le 31 août et le 2 septembre 2025 à midi.

Le ministère a souligné que le fait de ne pas confirmer l'affectation sera considéré comme un abandon de la nouvelle affectation par l'étudiant. Dans ce cas, ce dernier conservera la spécialité qu'il a obtenue lors de la session d'orientation principale ou finale.

Le ministère a également précisé que les résultats définitifs de l'affectation des étudiants qui ont effectué la confirmation seront annoncés le 1er septembre 2025.

Enfin, le ministère a conclu son communiqué en insistant sur le respect des délais et des procédures établis. Il a ajouté qu'il n'était pas nécessaire de se déplacer dans les services du ministère ou de soumettre des demandes papier, car l'ensemble du processus est géré exclusivement sur la plateforme en ligne.