Tunisie: Abattage des chiens errants - Campagne intensive dans la ville d'Ezzahra

30 Août 2025
La Presse (Tunis)

La municipalité d'Ezzahra a annoncé avoir décidé de mener une campagne intensive d'abattage des chiens errants dans tous les quartiers de la ville, entre 22h00 et minuit, et ce pendant un mois entier.

Dans un communiqué de presse, la municipalité a appelé tous les habitants à comprendre les motivations de cette campagne, qui a débuté le 29 août, et à aider à atteindre ses objectifs en ne jetant pas les ordures ménagères en dehors des poubelles prévues à cet effet.

Elle a expliqué que cette décision a été prise en raison de la prolifération des chiens errants dans tous les quartiers d'Ezzahra, qui constituent désormais un danger pour la sécurité des citoyens.

Selon le même communiqué, la municipalité a également agi en réponse à de nombreuses pétitions de citoyens demandant de faire face à ce phénomène dangereux, ainsi qu'en réaction à de nombreuses publications sur les réseaux sociaux et articles de presse traitant du sujet.

