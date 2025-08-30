Tunisie: Education - Lancement d'un concours externe pour le recrutement de 31 psychologues

Le Journal Officiel n°107, en date du 29 août, a publié une décision du ministre de l'Éducation concernant l'ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de 31 psychologues au sein du corps des psychologues de la fonction publique.

L'épreuve d'admissibilité aura lieu le 30 octobre 2025 à l'Institut Sadiki de Tunis 1. L'épreuve de psychologie portera sur le deuxième axe du concours, à savoir la psychologie du développement et la psychologie de l'éducation.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 25 septembre 2025.