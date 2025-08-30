Afrique: Charbon écologique - Une start-up du Mozambique en finale africaine du concours «Climate Launchpad»

Pour réduire la déforestation consécutive à l'usage du charbon de bois, l'une des solutions est le développement d'un charbon écologique, fabriqué à partir de déchets organiques agricoles ou ménagers, et qui est bien meilleur pour l'environnement et pour la santé. Une solution développée notamment au Mozambique par la start-up Biomotta, créée en 2023. Elle participe ce samedi 30 et dimanche 31 août à la finale africaine du concours Climate Launchpad qui distingue les projets d'entreprises écologiques.

Sur le continent africain, 850 millions de personnes dépendent du bois de chauffe et du charbon de bois conventionnel pour cuisiner. Des usages qui constituent une vraie menace pour les forêts et la biodiversité du continent, et contribuent au changement climatique et à la pollution de l'air, en particulier quand on cuisine à l'intérieur. Face à ce problème, l'une des solutions est le développement du charbon écologique.

Couper les arbres pour pouvoir faire du feu et cuisiner, c'est une nécessité pour beaucoup au Mozambique. Mais cela détruit les forêts qui stockent le carbone, et donc cela contribue au réchauffement du climat et à sa cascade de catastrophes.

Une bonne solution pour le climat, la santé et l'économie

Développer le charbon écologique, à partir de résidus agricoles et ménagers, c'est donc une façon de participer à la transition énergétique du pays tout en répondant à un besoin des familles, explique Michaque Mota, fondateur de la start-up Biomotta.

« Nous valorisons certains matériaux produits localement. Il s'agit notamment de la bagasse de canne à sucre, des coques de noix de coco, des balles de riz, des arachides, des feuilles de maïs et d'autres matériaux présentant ces caractéristiques énergétiques », précise-t-il.

L'entreprise dit aujourd'hui produire dix tonnes de briquettes de charbon écologique par jour. Mais de cette biomasse, elle peut aussi être transformée en biogaz et en engrais naturels, afin de favoriser une agriculture plus durable au niveau local.

Fondée en 2023, la start-up souhaite fournir les familles rurales, les petites entreprises - notamment d'élevage - et peut-être même quelques industries. Pour l'ONU, le charbon écologique est une bonne solution pour le climat, l'environnement, mais aussi pour la santé et le développement économique des populations du continent.