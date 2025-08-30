Ile Maurice: Cyclisme - Le Français Vincent Graczyk enthousiaste et motivé

La Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) tient son nouvel entraîneur national. Il s'agit du Français Vincent Graczyk, ancien coureur et encadreur de l'équipe de la Défense. L'express l'a rencontré au siège de la FMC à Saint-Pierre il y a quelques jours.

Vincent Graczyk est très enthousiaste à l'idée de mettre ses compétences au service du cyclisme mauricien. Il a eu une première «prise de contact» lors du stage qu'il a animé en Bretagne du 24 avril au 21 mai aux côtés de Michel Thèze à l'intention d'un groupe de juniors et espoirs mauriciens. Le technicien dit avoir accepté la proposition de la FMC parce qu'il a développé un lien très fort avec l'Afrique.

En effet, sous les couleurs du club de la Défense, il a pris part à de nombreuses courses sur le continent et y a réalisé d'excellents résultats. Il a, en effet, remporté le Tour de Madagascar en 2016 ainsi que des étapes aux Tours du Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Togo et au Grand Prix Chantal Biya.

«Depuis mes premières participations en Afrique en tant que cycliste en 2007, je m'implique en apportant du matériel, proposant des méthodes d'entraînement. J'ai aidé plusieurs présidents de fédérations en Afrique. Je connais bien l'actuel président de la Confédération africaine de cyclisme (CAC), l'Ivoirien Yao Allah-Kouamé», mentionne-t-il.

Notre interlocuteur est heureux d'assurer la continuité du travail entamé par l'ancien Directeur technique national (DTN), Michel Thèze qui aura été pour lui un mentor. «C'est une belle aventure qui débute avec le cyclisme mauricien. On voit Kim (Le Court-Pienaar) qui a atteint le sommet du cyclisme mondial et il faut profiter de cet élan. Il y a des choses à faire dans le cyclisme mauricien. Grâce au travail qui a été effectué par Michel (Thèze) notamment, Maurice a pu atteindre la 3e place en Afrique. Elle est désormais 5e mais il faudrait faire en sorte qu'elle demeure dans le Top 5 et même qu'elle progresse», fait-il ressortir.

Encadrement des jeunes

Une de ses principales attributions sera d'encadrer les jeunes cyclistes mauriciens. «Il y a déjà un bon travail qui est réalisé par Michael Khedoo au niveau de l'académie dans le nord et il faut développer cela à travers l'île. Le travail doit se faire à partir de la base afin que l'on puisse mener nos jeunes vers l'élite.

Tout en effectuant un renouvellement car la génération d'Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond va devoir passer la main à l'avenir. Il faut aussi développer la formation des dirigeants qui encadrent les jeunes», dit Vincent Graczyk.

Le technicien français insiste aussi sur l'importance de nouer des partenariats. «Il est important de travailler en collaboration avec le ministère de l'Éducation afin d'introduire le vélo dans les écoles, le rendre accessible à tous mais aussi avec le ministère du Tourisme puisque dans son rapport de juin 2024, il parlait de développer des sentiers pédestres et cyclistes pour relier les plus beaux sites mauriciens en dehors des routes.

Il y a donc des choses à développer avec eux pour baliser des sentiers qui pourraient être accessibles à tous», soutient celui qui a été membre de l'équipe de France cycliste en junior (2002) et espoir (2005 et 2006).

Selon l'ancien militaire, avec la belle génération qui monte dont font partie Tristan Hardy et Juliano Ndriamanampy notamment, il y a le potentiel de mettre en place une équipe continentale sur le territoire mauricien. «Ce serait peut-être un beau projet à lancer d'ici deux ou trois ans», souffle-t-il.

Conscient que les routes mauriciennes sont dangereuses, Vincent Graczyk pense qu'il faut aller de l'avant avec la construction d'un vélodrome qui permettra aux cyclistes, surtout les plus jeunes, d'évoluer en toute sécurité.

«Sans mettre de côté le vélo sur route, je pense que ce serait une bonne chose de lancer le gravel qui est une discipline qui prend de l'ampleur. D'ailleurs, les premiers championnats d'Afrique ont eu eu lieu en Namibie (le 23 août dernier). Avec les vététistes de qualité que possède le pays à l'instar de William Piat, il y a un potentiel à développer. La mise en place d'une piste de BMX serait aussi une très bonne chose», souligne notre interlocuteur.

Le nouvel entraîneur national n'oublie pas le cyclisme féminin qui est quelque peu en souffrance ici. «Il n'y a que 3 ou 4 filles qui peuvent faire des courses à l'international. On l'a vu récemment avec la sélection qui a pris part au Tour de Windhoek en Namibie qui comprenait deux Réunionnaises. La belle victoire victoire de Kim (Le Court-Pienaar) dans Liège-Bastogne-Liège et sa prestation dans le récent Tour de France doivent être un tremplin pour le cyclisme féminin à Maurice», s'appesantit le nouvel entraîneur national.

Vincent Graczyk a donc du pain sur la planche ! Dans l'immédiat, toutefois, c'est sur la participation des cyclistes mauriciens au Grand Prix Chantal Biya au Cameroun (9-14 septembre) et aux Championnats du Monde au Rwanda (21- 28 septembre) qu'il va se concentrer. Ce seront, en effet, ses premières missions en tant que directeur sportif de la Team MCB-Maurice.

Un expert en cyclisme et encadrement sportif

Vincent Graczyk détient de nombreuses qualifications qui font de lui un expert en cyclisme et encadrement sportif. En 2007, il débute par un Brevet d'État d'Éducateur Sportif du 1eᣴ degré au CREPS de Bourges. L'année suivante, il effectue un Brevet Fédéral du 1er degré - Cyclisme traditionnel - FFC. En 2010, il passe un Diplôme d'Escorte des contrôles antidopage auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Deux ans plus tard. Il passe le Brevet Fédéral du 2ème degré - Cyclisme traditionnel - FFC. Cette année, il a obtenu son diplôme de niveau 3 de coaching UCI. Il bouclera la boucle avec un cours pour Directeurs Sportifs UCI du 27 au 31 octobre prochain à Aigle en Suisse.

Ancien militaire dans l'armée de Terre française - il a atteint le grade de Sergent-chef - ce passionné de cyclisme est aussi entrepreneur. Il a fondé Cyclotropic, et a conçu des plans d'entraînement personnalisés et organisé des stages encadrés.

De 2013 à 2015, il a été secrétaire - Référent en Ressources Humaines à l'École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre du Luc en Provence. Entre 2015 et 2019, il a été Responsable logistique à l'État-major du Commandement des Forces Spéciales Terre de Pau.

Puis, sur la période 2019-2022, il a agi comme agent d'Appui au Recrutement au Centre d'Information et de Recrutement des Armées de Montpellier avant de devenir Référent en Ressources Humaines à la Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre de Tours jusqu'à cette année.

Il a aussi été moniteur de sport au 1eᣴ Groupe Logistique du Commissariat de l'Armée de Terre à Brétigny sur Orge de 2007 à 2011 et à l'EALAT du Cannet des Maures en 2011 et 2012.