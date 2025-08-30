Congo-Brazzaville: Coupes d'Europe - Le tirage au sort des clubs des joueurs Congolais

Neuf Congolais évolueront cette saison dans les compétions européennes. Voici leurs programmes respectifs.

Qualifié pour la première fois de son histoire en phase finale de la Ligue des champions, Pafos hérite d'un gros programme.

Mons Bassouamina et ses co-équipiers recevront le Bayern Munich (Allemagne), Villarreal (Espagne), le Slavia Prague (Tchéquie) et l'AS Monaco (France).

Et se déplaceront à Chelsea (Angleterre), chez la Juventus de Turin (Italie), à l'Olympiakos Le Pirée (Grèce) et chez les Kazakhs du Kairat Almaty, autre équipe novice dans la compétition.

La Ligue Europa Conférence offrira un duel entre Merveil Ndockyt et Jérémie Gnali, tous deux reversés de Ligue Europa.

Le club de l'attaquant international congolais accueillera les Tchèques du Sparta Prague, les Slovènes du NK Celje et donc les Chypriotes de l'AEK Larnaka.

En déplacement, les Croates iront défier les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, les Gibraltariens des Lincoln Red Imps et les Arméniens de Noah.

De leur côté, les Chypriotes de l'AEK Larnaka de Jérémie Gnali affronteront l'AZ Alkmaar, Aberdeen et Shkëndija dans leur stade de l'AEK Arena.

Et voyageront dans le sud de Londres, à Crystal Palace, en Suède, à Häcken, et iront donc à Rijeka.

Reversés de Ligue des champions puis de Ligue Europa, les Kosovars de Drita se déplaceront chez le Rayo Vallecano (Espagne), le KuPS Kuopio (Finlande) et à Shelbourne (Irlande).

L'équipe de Raddy Ovouka recevra l'AZ Alkmaar (Pays-Bas), l'Omonia Nicosie (Chypre) et Shkëndija (Macédoine).

Pour son retour sur la scène européenne, quinze ans après, Lausanne hérite d'un programme abordable : les Italiens de la Fiorentina, les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et les Islandais de l'UDB Breidablik visteront le stade de la Tuillière.

Avec ses Congolais Morgan Poaty et Kévin Mouanga, Lausanne sillonnera l'Europe de Malte (Hamrun Spartans) à la Finlande (KuPS Kuopio) en passant par la Pologne (Lech Poznan).

Pour Strasbourg, où évoluent Dilane Bakwa, Rabby Nzingoula et Junior Mwanga, il faudra défier Crystal Palace, Jagiellonia et Breidablik à La Meinau.

Les Alsaciens se confronteront, à l'extérieur, aux Slovaques du Slovan Bratislava, aux Ecossais d'Aberdeen et les Suédois d'Häcken.