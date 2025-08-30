Afrique: CHAN 2024 - Les Barea à 90 minutes du sacre

Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a eu assez de temps pour bien connaître ses éléments. Les Barea joueront une finale historique contre les Lions de l'Atlas marocains ce soir.

Jouer sans pression est déjà un atout. Les Barea veulent bien finir ce qu'ils ont commencé il y a presque un mois. Les protégés du sélectionneur Romuald Rakotondrabe tenteront le tout pour le tout après un parcours incroyable. Madagascar, demi-finaliste et médaillé de bronze lors de la précédente édition en Algérie, défiera le Maroc, double champion et grand absent de l'édition de 2023. La finale inédite se déroulera ce soir au stade Moi International Sports Center à Nairobi, au Kenya, à 18 heures (heure de Madagascar).

Le principal objectif est déjà atteint pour le coach Rôrô, son staff et les joueurs : avoir pu grimper une marche de plus et remporter la victoire en demi- finale. La médaille d'argent est déjà dans leur poche, et la prochaine mission sera d'essayer de la colorer en or. Pour espérer créer plus de surprise en finale, le coach Rôrô devrait « allumer les meilleures bougies », comme il le dit souvent.

Les six matchs disputés au CHAN depuis le début du mois devraient faciliter le choix du technicien dans la sélection des onze efficaces et combatifs pour affronter les Lions de l'Atlas. Ce n'est plus le moment de s'aventurer à tester de nouveaux éléments sans raison majeure comme les blessures...

Une équipe qui gagne

Le gardien de but triple détenteur du trophée d'homme du match, Michel « Toldo » Ramandimbisoa, devrait logiquement jouer la finale pour finir en beauté son aventure au CHAN. Une occasion pour les joueurs de démontrer leur valeur et qualité, et qui pourrait leur ouvrir les portes vers l'étranger.

Aux murs défensifs, le coach a des éléments comme le latéral droit Nicolas, les centraux Tony et Toky, et à gauche Bono. Dans le compartiment des milieux, il pourrait confier la mission, entre autres, à Mamisoa et Lalaina pour servir les attaquants comme Onja et Dahery. À l'aile gauche, il y a aussi Gregas et Feno Hasina, ou aussi Toky.

Les Barea avaient escaladé avec suspense les marches vers la finale. Ce sera le dernier match, une occasion unique pour eux de propulser Madagascar au sommet continental, une toute première dans l'histoire du ballon rond malgache. De plus, les hommes du coach Rôrô vont jouer cette finale historique avec plus de motivation devant beaucoup plus de compatriotes qui feront le voyage en terre kényane pour les soutenir sur place.

Une victoire sera plus qu'un exploit historique. La médaille d'argent est déjà en poche, une marche au-dessus de l'exploit lors de la précédente édition.