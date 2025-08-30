Cameroun: Paul Biya reçoit l'ambassadeur de France Thierry Marchand en entretien à Yaoundé

Le président Paul Biya a reçu ce vendredi Thierry Marchand, ambassadeur de France arrivé en fin de mission au Cameroun. Lors de cet entretien protocolaire à Yaoundé, les deux personnalités ont eu des échanges qualifiés de "cordial et dense" par la présidence camerounaise. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations diplomatiques traditionnelles entre les deux pays.

Le chef de l'État camerounais a souligné que "nos deux pays sont engagés dans une relation de confiance", confirmant ainsi la continuité de la coopération franco-camerounaise. Cet échange intervient à un moment où la France et le Cameroun maintiennent leur partenariat stratégique sur plusieurs fronts, notamment économique, sécuritaire et culturel.

Thierry Marchand, arrivé en fin de séjour diplomatique au Cameroun, a ainsi effectué sa visite de courtoisie de départ, une pratique courante dans les usages diplomatiques. Cette rencontre illustre le maintien des canaux de dialogue entre les deux nations, malgré les périodes de tension ou les divergences d'opinion pouvant exister sur certains dossiers.