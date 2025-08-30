Sénégal: Des billets noirs d'une contrevaleur de 340 millions FCFA saisis à Ngaye Mékhé et à Mpack (Douane)

Dakar — L'administration des douanes sénégalaises a opéré deux saisies de billets noirs d'une contrevaleur de 340 millions de francs CFA à Mpack (Ziguinchor, sud) et à Ngaye Mékhé (Tivaouane, ouest), a-t-on appris vendredi de source officielle.

"Dans le cadre de la croisade continue contre le faux monnayage, le poste des douanes de Mpack qui appartient à la subdivision de Ziguinchor et la Brigade maritime des douanes de Lompoul de la subdivision du Littoral nord, ont mis la main sur des billets noirs d'une contrevaleur de près de 340 millions de francs CFA" a indiqué la Division de la communication et des relations publiques de la direction générale des douanes.

La source précise que la saisie a eu lieu le 19 août dernier vers 06 heures 30 minutes du matin à Ziguinchor suite à l'exploitation d'un renseignement.

"Les agents des douanes du poste de Mpack ont interpelé un individu (...) aux abords du rond-point Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le contrôle dudit véhicule a permis de découvrir une mallette remplie de 514 billets noirs de coupures de 500 euros d'une contrevaleur de 168 580 949 francs CFA", a expliqué le texte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il ajoute que quelques jours auparavant, les agents de la Brigade maritime de Lompoul, à la subdivision des douanes du Littoral Nord, "avaient mis fin à une tentative de lavage de billets noirs à Ngaye Mékhé".

"Les agents ont exploité un renseignement faisant état d'un réseau de trafic de billets noirs sur l'axe Tivaoune - Ngaye Mékhé à la recherche de techniciens capables de procéder aux lavage de billets", a poursuivi le document.

"L'opération d'interception menée par la Brigade de Lompoul a permis d'arrêter trois individus en possession de 2 604 billets en coupure de 100 euros. La contrevaleur des billets saisis est de 171 millions de francs CFA", détaille la Division de la communication et des relations publiques de la direction générale des douanes.

Avec ces saisies, les douanes sénégalaises "renforcent ainsi leur dispositif de lutte contre la falsification de billets de banque et les atteintes aux signes monétaires".

L'Administration des douanes réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière, notamment le faux monnayage, conclut le document.