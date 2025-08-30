Sénégal: Des agents de l'Administration publique réclament le paiement d'une indemnité de logement

Dakar — Le Collectif interministériel des agents de l'Administration publique sénégalaise (CIAAS) a annoncé, vendredi, à Dakar, le lancement d'une série d'activités syndicales, dont une "semaine rouge de l'administration", à dérouler à partir du 8 septembre prochain pour obtenir des autorités le paiement d'une indemnité de logement accordée à ses membres.

Selon Omar Dramé, le coordonnateur du CIAAS, le paiement de ladite indemnité est "prévue dans la loi de finances" en cours d'exécution.

Un "pacte de stabilité sociale" signé par les travailleurs et le gouvernement prévoit également son paiement, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

"À partir du lundi 8 septembre, nous allons observer une 'semaine rouge de l'administration'. Les travailleurs, ceux du niveau central et ceux des services déconcentrés, vont porter des brassards rouges pour exiger le paiement de l'indemnité de logement et son rappel depuis le mois de juillet", a annoncé Omar Dramé.

"Si aucune réponse n'est apportée" à cette revendication, "nous allons déposer une demande d'autorisation d'une marche" de protestation, a averti M. Dramé.

Selon lui, le CIAAS a déjà adressé une correspondance au Premier ministre, aux ministres de la Fonction publique et du Travail, au président du Haut Conseil du dialogue social également, dans le but d"'obtenir des explications sur le retard" du paiement de l'indemnité de logement.

"Si l'indemnité de logement, qui est notre principale revendication, n'est pas payée, cela veut dire que les autres engagements échelonnés sur trois ans ne le seront pas non plus", s'inquiète le coordonnateur du CIAAS.